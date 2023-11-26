جوارديولا: لا يمكنني اللعب بطريقة ليفربول لهذا السبب

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لا يمكنه اللعب بالطريقة التي يلعب بها منافسه ليفربول.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يمكنني اللعب بالطريقة التي يلعب بها ليفربول، ليس لدينا اللاعبين الذين يمكنهم اللعب بهذه الطريقة".

وأضاف "أعجبت بالطريقة التي قمنا ببناء اللعب بها من إيدرسون إلى روبن دياز ومانويل أكانجي ورودري، مع حذر كايل ووكر وناثان آكي من أجل تجنب المرتدات".

وواصل "لن نفوز أو نخسر الدوري الإنجليزي بعد لقاء ليفربول هذا، علينا فقط أن نكون أنفسنا".

واستمر "نحن نشعر بالجوع والغضب في غرفة الملابس، ولكنها كانت مباراة رائعة".

وشدد "الآن علينا الاستمرار ومحاولة الفوز والتأهل أمام لايبزيج، وبعدها توتنام الأسبوع المقبل وأستون فيلا بعد ذلك".

وأتم المدرب الإسباني "أشاهد ليفربول في بعض الأوقات، لأني استمتع بمشاهدتهم".

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يعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.