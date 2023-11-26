تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك منافسه المفضل مانشستر سيتي، لكنه صنع هدف تعادل فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ7.9 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 12 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 323 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 198 هدفا وصنع 84 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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