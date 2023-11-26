مؤتمر مدرب ميدياما: أشعر بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي.. وحاولت العودة بنقطة ولكن

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 00:39

كتب : حسام نور الدين

إيفانز أدوتي - مدرب ميدياما

شعر إيفانز أدوتي المدير الفني لـ ميدياما الغاني بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي بنتيجة 3-0 في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وقال مدرب ميدياما في المؤتمر الصحفي: "أحيي الأهلي على مباراة اليوم، والجميع يعلم أن الأهلي عملاق القارة الإفريقية".

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وأضاف "حاولت العودة بنقطة لكن الأخطاء الدفاعية تسببت في الخسارة، الشوط الأول انتهى سلبيا وحاولت المواصلة بنفس الطريقة لكن أحداث اللقاء أجبرتني على تغيير الطريقة، وهنآك أمور تطرأ لا تتحكم فيها خلال اللعب".

وتابع "أشعر بالإحباط بعض الشيء بعد نتيجة اليوم لكننا لا زلنا في بداية مشوار دور المجموعات".

وأكمل "سنستعد جيدا للقاء شباب بلوزداد المقبل، والمشوار لا زال طويلا في تلك المرحلة، وسأتحدث مع اللاعبين على ضرورة الاستعداد بشكل جيد".

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات والبديل صلاح محسن.

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