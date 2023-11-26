حدث تاريخي وثيو الأول في أوروبا.. ميلان ينتصر على فيورنتينا بهدف وحيد

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

استعاد ميلان توازنه محليا بالفوز على فيورنتينا بنتيجة 1-0 في الجولة 13 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ثيو هيرنانديز.

وشهد اللقاء مشاركة فرانشيسكو كامادرا لأول مرة في الدوري الإيطالي ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في تاريخ البطولة بعمر 15 عاما و260 يوما.

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وغاب رافائيل لياو وأوليفييه جيرو عن صفوف الروسونيري في لقاء اليوم بسبب الإصابة.

ورفع ميلان رصيده لـ 26 نقطة ظل بها في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر و3 عن يوفنتوس الوصيف.

فيما تكبد فيورنتينا هزيمته الخامسة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 20 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

كاد الأمريكي كريستيان بوليسيتش أن يسجل الأول بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء لكن تيراتشيانو أبعدها ببراعة لركنية في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تحصل ثيو هيرنانديز على ركلة جزاء انبرى لها وسجلها في الشباك مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

وأصبح ثيو هو المدافع الوحيد في أوروبا الذي سجل أكثر من هدف واحد في آخر 5 مواسم، والثاني الذي يحقق هذا الرقم في الدوريات الخمس الكبرى بعد أشرف حكيمي.

وتألق مايك ماينيان في بداية الشوط الثاني ومنع لوكاس بلتيران من تسجيل هدفا محققا.

وفي الدقيقة 83 شارك كامادرا بدلا من لوكا يوفيتش ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 90 مرت تسديدة ماكسيم لوبيز بجوار القائم.

وعاد ماينيان للتألق مجددا في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بعدما منع فرصة هدف التعادل للفيولا برأسه محافظا على 3 نقاط غالية لميلان.

فيورنتينا الدوري الإيطالي ميلان ثيو هيرنانديز
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