حدث تاريخي وثيو الأول في أوروبا.. ميلان ينتصر على فيورنتينا بهدف وحيد

استعاد ميلان توازنه محليا بالفوز على فيورنتينا بنتيجة 1-0 في الجولة 13 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ثيو هيرنانديز.

وشهد اللقاء مشاركة فرانشيسكو كامادرا لأول مرة في الدوري الإيطالي ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في تاريخ البطولة بعمر 15 عاما و260 يوما.

وغاب رافائيل لياو وأوليفييه جيرو عن صفوف الروسونيري في لقاء اليوم بسبب الإصابة.

ورفع ميلان رصيده لـ 26 نقطة ظل بها في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر و3 عن يوفنتوس الوصيف.

فيما تكبد فيورنتينا هزيمته الخامسة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 20 نقطة في المركز السادس.

بهدف ثيو هيرنانديز من ركلة جزاء.. الميلان يفوز على فيورنتينا بصعوبة بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الـ13 من الكالتشيو شاهد هدف المباراة الوحيد ⚽️📽️#ميلان_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/pfvQZFzFVS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 25, 2023

وصف المباراة

كاد الأمريكي كريستيان بوليسيتش أن يسجل الأول بتسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء لكن تيراتشيانو أبعدها ببراعة لركنية في الدقيقة 23.

أول تسديدة خطيرة للميلان في المباراة ولكن تيراتشيانو يتصدى لها بنجاح 🧤#ميلان_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/YrtHpDdUKj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 25, 2023

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تحصل ثيو هيرنانديز على ركلة جزاء انبرى لها وسجلها في الشباك مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

وأصبح ثيو هو المدافع الوحيد في أوروبا الذي سجل أكثر من هدف واحد في آخر 5 مواسم، والثاني الذي يحقق هذا الرقم في الدوريات الخمس الكبرى بعد أشرف حكيمي.

وتألق مايك ماينيان في بداية الشوط الثاني ومنع لوكاس بلتيران من تسجيل هدفا محققا.

وفي الدقيقة 83 شارك كامادرا بدلا من لوكا يوفيتش ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي.

لحظة تاريخية.. فرانشيسكو كاماردا أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر الـ15 عامًا و 259 يومًا 🔴⚫️#ميلان_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ks6G2mWvbW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 25, 2023

وفي الدقيقة 90 مرت تسديدة ماكسيم لوبيز بجوار القائم.

وعاد ماينيان للتألق مجددا في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بعدما منع فرصة هدف التعادل للفيولا برأسه محافظا على 3 نقاط غالية لميلان.