بعد 485 هدفا مع الناشئين.. كامادرا يصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي

أصبح فرانشيسكو كامادرا لاعب ميلان الشاب أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 15 عاما.

ويلتقي ميلان مع فيورنتينا على ملعب سان سيرو في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وشارك الإيطالي اليافع بديلا للوكا يوفيتش في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وأصبح الإيطالي الشاب أصغر لاعب يشارك في الدوري الإيطالي بعمر 15 عاما و260 يوما.

وتخطى ويسدوم إماي لاعب بولونيا الذي شارك في الدوري الإيطالي بعمر 15 عاما و274 يوما.

لحظة تاريخية.. فرانشيسكو كاماردا أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر الـ15 عامًا و 259 يومًا 🔴⚫️#ميلان_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ks6G2mWvbW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 25, 2023

ويعاني ميلان من سلسلة غيابات خلال اللقاء بسبب الإصابات فغاب رافائيل لياو وأوليفييه جيرو في لقاء اليوم.

وبحسب التقارير فإنه سجل 485 هدفا في 89 مباراة في أكاديمية ميلان بمتوسط 5.45 هدفا في المباراة الواحدة في السنوات السابقة.

وبرز كامادرا في صفوف ناشئين ميلان وبدأ الموسم الحالي في اللعب لفريقي 18 و19 عاما للشباب.

وبدأ باللعب لفريق تحت 19 عاما وهو بعمر الـ 14.

الموسم الجاري شارك بقميص فريق ميلان للشباب في 13 مباراة سجل 7 وصنع 2.

وفي الموسم الجاري شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد نيوكاسل وسجل ثنائية جعلته ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

وبقميص منتخب إيطاليا تحت 17 عاما سجل 4 أهداف في 6 مباريات.