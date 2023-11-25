كريم الدبيس: هذا ما طلبه كولر بين الشوطين.. ولا توجد مباريات سهلة

كشف كريم الدبيس لاعب فريق الأهلي عن ما طلبه مارسيل كولر المدير للقلعة الحمراء من اللاعبين بين شوطين مباراة ميدياما الغاني.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وقال الدبيس عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية عقب المباراة: "طلب منا كولر بين الشوطين بأن نرفع إيقاع المباراة، ونلعب وضغط أكثر على الإطراف ونستغل الفرص".

وأضاف: "أبارك للجماهير وللفريق على الفوز، أي فريق يأتي إلى هنا يريد إسقاط بطل إفريقيا، لا توجد مباراة سهلة".

وأنهى حديثه قائلا: "بدأنا المباراة بشكل ضعيف، لكن أصبحنا أفضل في الشوط الثاني وحققنا الفوز".

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.