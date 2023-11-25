مؤتمر كولر: سأحصل على أرقام الصحفيين لمناقشة تغييرات الأهلي معهم.. وأرضية السلام سيئة

انتقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أرضية ملعب السلام وذلك عقب فوز فريقه على ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وقال كولر في المؤتمر بسؤاله عن تبديلات الفريق قائلا: "بعد المؤتمر الصحفي سوف أحصل على أرقام هواتفكم للتواصل معكم وأسألكم متى أجري التغييرات ومن اللاعب الذي أشركه ووقتها جميعكم ستشعرون بالسعادة".

وأضاف "الشوط الأول لعبنا بتسرع ولم ننقل الكرة بشكل جيد ولكن في الشوط الثاني الأداء تحسن وأحرزنا الهدف الأول والثاني وكلما سجل الفريق الأهداف زادت الثقة وتحسن الأداء وفي النهاية نحن نستحق الفوز".

وواصل "عندما يعود اللاعبين من المنتخبات يخوضون المران مع الفريق مرتين فقط ويكون هناك صعوبة في العودة لطريقة الفريق وهذا تسبب في غياب دقة التمريرات خلال الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني عالجنا الأمر وظهرنا بشكل أفضل".

وأشار "الموسم الماضي الأهلي كان أكثر الفرق صناعة للفرص وأكثر الفرق تسجيلا للأهداف وأكثر الفرق إهدارا للفرص".

وأتم تصريحاته "هناك العديد من العوامل التي تتسبب في إهدار الفرص منها سوء الأرضية، وأرضية ملعب السلام أسوأ من استاد القاهرة وتجعل مسار الكرة يتغير كثيرا".

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.