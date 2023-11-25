كهربا يتقدم في تاريخ كولر وصلاح محسن يعود قاريا في أرقام فوز الأهلي على ميدياما

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - ميدياما

سحق الأهلي ضيفه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدفين في دور الـ 32 أمام سانت جورج الإثيوبي.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني مجموعة الأهلي - بن غيث: هذا الفارق بين بلوزداد والرجاء.. ودرفالو: كنا أذكياء أمام يانج أفريكانز خليفة معلول؟ رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم هشام بكار

والهدف هو الـ 12 لكهربا مع الأهلي في دوري الأبطال، والـ 14 عموما حيث سجل هدفين مع الزمالك.

وفي المسابقات الإفريقية عموما سجل كهربا 18 هدفا.

وهو الهدف رقم 37 لكهربا في 103 مباراة مع الأهلي.

ولا يزال كهربا أكثر اللاعبين تسجيل تحت قيادة مارسيل كولر في الأهلي، حيث وصل إلى 20 هدفا.

وتقدم كهربا إلى المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا مع كولر بصورة عامة، بالتساوي مع البرازيلي لويز جايرو والبوسني زفيزدان ميسموفيتش.

متصدر هذه القائمة هو الأوروجواياني ريتشارد نونيز برصيد 48 هدفا مع جراسهوبرز السويسري؟

أيضا سجل حسين الشحات هدفه الثالث في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدفين في ذهاب دور الـ 32 أمام سانت جورج الإثيوبي.

وكان الهدف هو رقم 15 للشحات في دوري أبطال إفريقيا.

ووصل حسين الشحات إلى 46 هدفا مع الأهلي في 192 مباراة.

صلاح محسن سجل هدفه السادس في دوري أبطال إفريقيا، والسابع في المسابقات الإفريقية عموما بإضافة هدفه في كأس السوبر 2021 أمام نهضة بركان المغربي.

والهدف هو الأول لمحسن على المستوى القاري منذ هدفه أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي نسخة 2021.

وهو الهدف الثامن عشر للمهاجم مع الأهلي في 99 مباراة بجميع المسابقات.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة مع ميدياما ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز بنفس النتيجة 3-0 في المباراة الأولى.

الأهلي كهربا دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات صلاح محسن ميدياما
نرشح لكم
مؤتمر مدرب ميدياما: أشعر بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي.. وحاولت العودة بنقطة ولكن ياسر إبراهيم: الراحة أسبوع كانت مهمة لهذا السبب.. وميدياما مفاجأة المجموعة كريم الدبيس: هذا ما طلبه كولر بين الشوطين.. ولا توجد مباريات سهلة مؤتمر كولر: سأحصل على أرقام الصحفيين لمناقشة تغييرات الأهلي معهم.. وأرضية السلام سيئة مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) ميدياما.. فوز أول تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي تشكيل الأهلي - كريم فؤاد في خط الهجوم.. والدبيس يعوض معلول ضد ميدياما
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يفوز على ريال مايوركا ويطارد صدارة الدوري الإسباني 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب ميدياما: أشعر بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي.. وحاولت العودة بنقطة ولكن 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
حدث تاريخي وثيو الأول في أوروبا.. ميلان ينتصر على فيورنتينا بهدف وحيد ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر إبراهيم: الراحة أسبوع كانت مهمة لهذا السبب.. وميدياما مفاجأة المجموعة ساعة | الكرة المصرية
بعد 485 هدفا مع الناشئين.. كامادرا يصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt ساعة | Gamers
كريم الدبيس: هذا ما طلبه كولر بين الشوطين.. ولا توجد مباريات سهلة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: سأحصل على أرقام الصحفيين لمناقشة تغييرات الأهلي معهم.. وأرضية السلام سيئة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون