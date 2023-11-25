كهربا يتقدم في تاريخ كولر وصلاح محسن يعود قاريا في أرقام فوز الأهلي على ميدياما

سحق الأهلي ضيفه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدفين في دور الـ 32 أمام سانت جورج الإثيوبي.

والهدف هو الـ 12 لكهربا مع الأهلي في دوري الأبطال، والـ 14 عموما حيث سجل هدفين مع الزمالك.

وفي المسابقات الإفريقية عموما سجل كهربا 18 هدفا.

وهو الهدف رقم 37 لكهربا في 103 مباراة مع الأهلي.

ولا يزال كهربا أكثر اللاعبين تسجيل تحت قيادة مارسيل كولر في الأهلي، حيث وصل إلى 20 هدفا.

وتقدم كهربا إلى المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا مع كولر بصورة عامة، بالتساوي مع البرازيلي لويز جايرو والبوسني زفيزدان ميسموفيتش.

متصدر هذه القائمة هو الأوروجواياني ريتشارد نونيز برصيد 48 هدفا مع جراسهوبرز السويسري؟

أيضا سجل حسين الشحات هدفه الثالث في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدفين في ذهاب دور الـ 32 أمام سانت جورج الإثيوبي.

وكان الهدف هو رقم 15 للشحات في دوري أبطال إفريقيا.

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ووصل حسين الشحات إلى 46 هدفا مع الأهلي في 192 مباراة.

صلاح محسن سجل هدفه السادس في دوري أبطال إفريقيا، والسابع في المسابقات الإفريقية عموما بإضافة هدفه في كأس السوبر 2021 أمام نهضة بركان المغربي.

والهدف هو الأول لمحسن على المستوى القاري منذ هدفه أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي نسخة 2021.

وهو الهدف الثامن عشر للمهاجم مع الأهلي في 99 مباراة بجميع المسابقات.

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صلاح محسن يضيف الهدف الثالث للأهلي في شباك ميدياما#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي pic.twitter.com/HswvG7Ck1c — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة مع ميدياما ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز بنفس النتيجة 3-0 في المباراة الأولى.