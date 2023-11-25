دوري أبطال إفريقيا - فوز تاريخي.. جوانينج جالاكسي يصعق الوداد بهدف في المغرب

تعرض الوداد المغربي لهزيمة مفاجئة أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الوداد بنتيجة 1-0 في مباراة استضافها الملعب الكبير لمدينة مراكش في المغرب.

ولأول مرة يخسر الوداد على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا بعد 15 مباراة دون هزيمة منذ السقوط ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نصف نهائي نسخة 2021.

وتوج الوداد بلقب نسخة 2022، وخسر نهائي النسخة الماضية أمام الأهلي لكن دون أن يخسر على ميدانه.

ولأول مرة يحقق جوانينج جالاكسي الفوز في دور المجموعات بدوري الأبطال بعدما لم يحقق أي انتصار في مشاركته الوحيدة بموسم 2021-22.

وسجل ثابانج سيساني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33 بعد تسديدة ساقطة من فوق الحارس بعد انفراده بشكل تام.

وتذيل الوداد الترتيب بدون رصيد من النقاط فيما تصدر الفريق البتسواني الترتيب برصيد 3 نقاط.

وانتهت المباراة الأخرى في المجموعة بين سيمبا التنزاني وأسيك الإيفواري بالتعادل بنتيجة 1-1.

وسيحل الوداد الأسبوع المقبل ضيفا على أسيك في كوت ديفوار.

بينما يستضيف جوانينج جالاكسي على ميدانه ضيفه سيمبا التنزاني بقيادة مدربه الجديد عبد الحق بن شيخة.