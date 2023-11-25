مسؤول مغربي سابق يعلن تحمل بونو مصاريف الطفل الفلسطيني

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

ياسين بونو في حفل جوائز "الأفضل"

أعلن عبد الرحيم الوزاني المستشار السابق لوزير الرياضة المغربي عبر "فسيبوك" تحمل ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي مصاريف الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي.

وكان أبو مهادي يحلم بالتحدث مع الحارس المغربي، وحقق له بونو ذلك عبر مكالمة فيديو.

وفقد أبو مهادي قدمه بسبب الحرب على غزة.

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وشدد الوزاني إن بونو سيتحمل توفير أقدام صناعية للطفل بالإضافة إلى جميع المصاريف الطبية الأخرى.

وأنهى الوزاني إن حارس فريق إشبيلية الإسباني السابق يريد تبني الطفل والتكفل بجميع مصاريفه حتى سن الرشد شرط أن توافق أسرة الطفل على ذلك.

وشارك بونو في مباراة فريقه اليوم السبت ضد الحزم والتي صنع فيها الهلال التاريخ بالفوز 9 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وحقق الهلال بتلك النتيجة رقما قياسيا فأصبحت الأكبر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بالمسمى الجديد.

وسبق وأن فعلها الهلال من قبل في عام 1979 ضد الرياض، إذ حقق نفس النتيجة لكن قبل المسمى الحالي.

المغرب الهلال فلسطين الدوري السعودي ياسين بونو
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