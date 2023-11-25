مسؤول مغربي سابق يعلن تحمل بونو مصاريف الطفل الفلسطيني

أعلن عبد الرحيم الوزاني المستشار السابق لوزير الرياضة المغربي عبر "فسيبوك" تحمل ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي مصاريف الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي.

وكان أبو مهادي يحلم بالتحدث مع الحارس المغربي، وحقق له بونو ذلك عبر مكالمة فيديو.

وفقد أبو مهادي قدمه بسبب الحرب على غزة.

وشدد الوزاني إن بونو سيتحمل توفير أقدام صناعية للطفل بالإضافة إلى جميع المصاريف الطبية الأخرى.

وأنهى الوزاني إن حارس فريق إشبيلية الإسباني السابق يريد تبني الطفل والتكفل بجميع مصاريفه حتى سن الرشد شرط أن توافق أسرة الطفل على ذلك.

بعيون مليئة بالدموع: "أقسم بالله منصدم.." تحقق حلم الطفل العاشق لكرة القدم عاصف أبو مهدي الذي بترت قدمه وأجرى مكالمة مع حارس المرمى المغربيّ ياسين بونو#DimaMaghrib #فلسطين_الان pic.twitter.com/EUdnD7pXd1 — المؤسسة الفلسطينية للإعلام - فيميد (@FimedAr) November 20, 2023

وشارك بونو في مباراة فريقه اليوم السبت ضد الحزم والتي صنع فيها الهلال التاريخ بالفوز 9 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري السعودي.