عودة الفيل.. هافيرتز يقتنص الصدارة لـ أرسنال بهدف قاتل في مرمى برينتفورد

في الوقت القاتل، اقتنص أرسنال انتصارا صعبا على مضيفه برينتفورد بهدف دون رد في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، وهو الهدف الثاني له مع أرسنال منذ انتقاله إليه قادما من تشيلسي في الصيف الماضي.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبذلك عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي التي تربع عليها لأكثر من 200 يوم في الموسم الماضي، قبل أن يخسرها لصالح مانشستر سيتي، ويعود مصطلح "أرسنال على الصدارة مثل الفيل على الشجرة" إلى الواجهة من جديد.

إنقاذ وهدف ملغي

البداية أتت بتسديدة من لياندرو تروسار على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 14 تأخر آرون رامسديل حارس أرسنال في تمرير الكرة فضغط عليه سامان قدوس واستخلصها ليمرر إلى برايان مبومو الذي سدد، ولكن ديكلان رايس أبعدها على الخط.

وحاول تروسار مجددا من رأسية في الدقيقة 25 بعد عرضية من أوليكساندر زينشنكو ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 31 أرسل بوكايو ساكا ركنية قابلها المدافع جابرييل برأسية أتت في الشباك من الخارج.

وسدد جابرييل جيسوس مهاجم الجانرز على حدود المنطقة لترتطم الكرة بالدفاع في الدقيقة 41.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 43 بعرضية من ساكا قابلها جيسوس برأسية أبعدها الحارس ليتابعها تروسار، الذي كان متسللا في تلك اللحظة ليلغى الهدف بتقنية الفيديو.

حتى أتى الألماني

سدد برايان مبومو في الدقيقة 53 من يمين منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر.

وأتى إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 71 سدد يجور يارموليوك لاعب برينتفورد من خارج منطقة الجزاء ليمسك بها رامسديل.

وأتى نيل موباي وشاندون بابتيست بدلا من يوان ويسا ويارموليوك في الدقيقة 72.

وسدد زينشنكو في الدقيقة 73 من خارج المنطقة لتصطدم الكرة بالدفاعات.

وكاد نيل موباي أن يسجل لبرينتفورد من رأسية أبعدها زينشنكو على الخط في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 79 حل كاي هافيرتز بدلا من جابرييل مارتينلي.

وأخيرا سجل هافيرتز هدف الإنقاذ والصدارة في الدقيقة 89 برأسية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

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GOAL!!!



Kai Havertz only just came on minutes earlier, but his back post header looks to have sent Arsenal to the top of the table!!!



What a substitution from Arteta! #beINSPORTS #AFC #Arsenal pic.twitter.com/uGmbJV4BSp — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 25, 2023

ويلعب أرسنال في الجولة المقبلة يوم 2 ديسمبر ضد ولفرهامبتون، فيما يستضيف برينتفورد فريق لوتون تاون في نفس الجولة.