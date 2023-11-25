خبر في الجول - تطورات محاولات سلة الزمالك لفسخ عقد أو جي مايو.. وهل سيضم محترفا آخر

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 22:06

كتب : إبراهيم رمضان

أوجي مايو - الزمالك كرة سلة

يقترب نادي الزمالك من إحداث تغيير هام في فريق كرة السلة.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتجاه لفسخ عقد المحترف الأمريكي أو جي مايو.

ويتم العمل حاليا على الوصول لصيغة اتفاق لفسخ العقد بالتراضي وتسوية المستحقات بصورة ودية.

وفي حالة إتمام فسخ التعاقد سيضم الزمالك محترفا جديدا بدلا منه لفريق السلة.

ويحق للنادي الأبيض ضم محترف جديد ذلك قبل بدء الأدوار النهائية لدوري السوبر.

وخرج الزمالك من ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بالخسارة أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

وانتهى تعاقد مايو مع الزمالك في أبريل الماضي عقب انتهاء موسم الفريق محليا، وطالب اللاعب بمستحقاته المتأخرة قبل التجديد للفريق.

وأعلن الزمالك ضمه مرة أخرى في أكتوبر الماضي قبل خوض كأس السوبر المصري.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وكانت آخر محطات مايو في نادي الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي بعد انتهاء الدوري المصري.

كرة سلة الزمالك كرة سلة أو جي مايو
نرشح لكم
كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط سلة – إلى نهائي المرتبط.. سموحة يهزم سبورتنج وينتظر الاتحاد أو الأهلي انتهت سلة - الاتحاد السكندري (79)-(85) الأهلي.. الأحمر إلى نهائي المرتبط كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يكرر انتصاره على الاتحاد كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط سموحة يكرر انتصاره على سبورتنج كرة سلة - بعد اعتذار الأهلي.. سبورتنج يستضيف بطولة إفريقيا للسيدات خدمة في الجول - حافلات مجانية لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري كرة سلة - الحسم الخميس.. انتصار رجال الاتحاد على الأهلي وخسارة المرتبط
أخر الأخبار
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة 3 دقيقة | الكرة المصرية
مسؤول مغربي سابق يعلن تحمل بونو مصاريف الطفل الفلسطيني 4 دقيقة | آسيا
طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات 7 دقيقة | الكرة المصرية
مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني 16 دقيقة | الكرة المصرية
فوز أول لـ نابولي مع ماتزاري.. وقلب ساليرنيتانا الطاولة على لاتسيو في الدوري الإيطالي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة الفيل.. هافيرتز يقتنص الصدارة لـ أرسنال بهدف قاتل في مرمى برينتفورد 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عرض ليبي لـ رشيد أحمد.. وموقف سيراميكا كليوباترا 55 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تطورات محاولات سلة الزمالك لفسخ عقد أو جي مايو.. وهل سيضم محترفا آخر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون