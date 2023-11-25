خبر في الجول - تطورات محاولات سلة الزمالك لفسخ عقد أو جي مايو.. وهل سيضم محترفا آخر

يقترب نادي الزمالك من إحداث تغيير هام في فريق كرة السلة.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتجاه لفسخ عقد المحترف الأمريكي أو جي مايو.

ويتم العمل حاليا على الوصول لصيغة اتفاق لفسخ العقد بالتراضي وتسوية المستحقات بصورة ودية.

وفي حالة إتمام فسخ التعاقد سيضم الزمالك محترفا جديدا بدلا منه لفريق السلة.

ويحق للنادي الأبيض ضم محترف جديد ذلك قبل بدء الأدوار النهائية لدوري السوبر.

وخرج الزمالك من ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بالخسارة أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

وانتهى تعاقد مايو مع الزمالك في أبريل الماضي عقب انتهاء موسم الفريق محليا، وطالب اللاعب بمستحقاته المتأخرة قبل التجديد للفريق.

وأعلن الزمالك ضمه مرة أخرى في أكتوبر الماضي قبل خوض كأس السوبر المصري.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وكانت آخر محطات مايو في نادي الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي بعد انتهاء الدوري المصري.