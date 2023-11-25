تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 20:08
كتب : FilGoal
اختار إيفانز أدوتي المدير الفني لـ ميدياما الغاني الدفع بخماسي في الوسط لمواجهة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد السلام.
ويلعب الفريق الغاني بخطة 3-5-2 وهي التي خاض بها مباراته الأخيرة ضد أشانتي كوتوكو في الدوري الغاني.
وجاء تشكيل ميدياما:
حراسة المرمى: فيلكس كيي
الدفاع: - عبدولاي نور الدين – كوفي أساماه - إيمانويل كودجوي
الوسط: كامارادني مامادو - جيان فيتال أوريجا - مانويل مانتي– بابا أبولاي موسى - حميدو عبدول فاتاو
الهجوم: جوناثان سواه – جوشوا أجييمانج
Our starting XI for #AlAhlyMedeama at the Al Salam Stadium 🏟️#Nevergiveup #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/ayXeoqDOGL— Medeama SC - 22/23 GPL Champions (@MedeamaSC) November 25, 2023
ويتصدر شباب بلوزداد الجزائري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-0.