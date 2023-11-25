تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 20:08

كتب : FilGoal

فريق ميدياما الغاني

اختار إيفانز أدوتي المدير الفني لـ ميدياما الغاني الدفع بخماسي في الوسط لمواجهة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد السلام.

ويلعب الفريق الغاني بخطة 3-5-2 وهي التي خاض بها مباراته الأخيرة ضد أشانتي كوتوكو في الدوري الغاني.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - كريم فؤاد في خط الهجوم.. والدبيس يعوض معلول ضد ميدياما قائمة الأهلي - غياب معلول وموديست وكريستو أمام ميدياما خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب مؤتمر مدرب ميدياما: لدي أسراري للفوز على الأهلي.. وأتمنى أن تملأ جماهيره الملعب

وجاء تشكيل ميدياما:

حراسة المرمى: فيلكس كيي

الدفاع: - عبدولاي نور الدين – كوفي أساماه - إيمانويل كودجوي

الوسط: كامارادني مامادو - جيان فيتال أوريجا - مانويل مانتي– بابا أبولاي موسى - حميدو عبدول فاتاو

الهجوم: جوناثان سواه – جوشوا أجييمانج

ويتصدر شباب بلوزداد الجزائري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-0.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا تشكيل ميدياما
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) ميدياما.. جوووول الشحات والثاني تشكيل الأهلي - كريم فؤاد في خط الهجوم.. والدبيس يعوض معلول ضد ميدياما دوري أبطال إفريقيا - الترجي يهزم النجم في كلاسيكو تونس.. وبترو أتلتيكو يهزم الهلال مؤتمر أحمد عاطف: لا بديل أمامنا سوى الفوز.. وأريد حصد لقب هداف الكونفدرالية مؤتمر فورموسينو: تصريحات الخصم لن تؤثر علينا.. وقادرون على تحقيق أي بطولة دوري أبطال إفريقيا - قبل تسلم بن شيخة.. سيمبا يتعادل مع ضيفه أسيك منافس فيوتشر - مدرب سوبر سبورت: نحن فريق طموح وهدفنا الفوز بلقب الكونفدرالية مران الزمالك - تدريبات خفيفة في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة أبو سليم
أخر الأخبار
عودة الفيل.. هافيرتز يقتنص الصدارة لـ أرسنال بهدف قاتل في مرمى برينتفورد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عرض ليبي لـ رشيد أحمد.. وموقف سيراميكا كليوباترا 18 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تطورات محاولات سلة الزمالك لفسخ عقد أو جي مايو.. وهل سيضم محترفا آخر 29 دقيقة | كرة سلة
مباراة شهدت تبديل الحكم.. فرانكفورت يخسر من شتوتجارت بمشاركة مرموش ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سموحة يستفسر عن ضم مروان حمدي.. واسم محتمل في الصفقة ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) ميدياما.. جوووول الشحات والثاني ساعة | الكرة الإفريقية
بسبب الحرب.. انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي 2 ساعة | آسيا
تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون