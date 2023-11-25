تشكيل ميدياما - خماسي في الوسط ضد الأهلي

اختار إيفانز أدوتي المدير الفني لـ ميدياما الغاني الدفع بخماسي في الوسط لمواجهة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد السلام.

ويلعب الفريق الغاني بخطة 3-5-2 وهي التي خاض بها مباراته الأخيرة ضد أشانتي كوتوكو في الدوري الغاني.

وجاء تشكيل ميدياما:

حراسة المرمى: فيلكس كيي

الدفاع: - عبدولاي نور الدين – كوفي أساماه - إيمانويل كودجوي

الوسط: كامارادني مامادو - جيان فيتال أوريجا - مانويل مانتي– بابا أبولاي موسى - حميدو عبدول فاتاو

الهجوم: جوناثان سواه – جوشوا أجييمانج

ويتصدر شباب بلوزداد الجزائري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-0.