تشكيل الأهلي - كريم فؤاد في خط الهجوم.. والدبيس يعوض معلول ضد ميدياما

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة ميدياما الغاني.

ويلعب الأهلي ضد ميدياما الغاني في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة الأولى التي تضم جواره كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويشارك كريم فؤاد في مركز الجناح مع الأهلي، ويقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الفريق الأحمر.

كما يلعب كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب علي معلول للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج

الهجوم: حسين الشحات – كهربا – كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - رامي ربيعة – أكرم توفيق – صلاح محسن – بيرسي تاو – أفشة – طاهر محمد – أحمد عبد القادر