دوري أبطال إفريقيا - الترجي يهزم النجم في كلاسيكو تونس.. وبترو أتلتيكو يهزم الهلال

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

وحقق الترجي الفوز الأول له في افتتاح دور المجموعات في المباراة التي أقيمت بملعب حمادي العقربي (رادس).

وحصد الترجي أول 3 نقاط له وتصدر المجموعة الثالثة مبكرا.

وأقيمت المباراة بتحكيم مصري بقيادة محمد عادل، وبمعاونة كل من سامي أبو زيد وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

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جاءت المباراة سريعة وقوية بين الفريقين وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الخطيرة من الطرفين.

ولكن في ظل تألق أمان الله مميش حارس الترجي، ورائد غازي حارس النجم الساحلي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني نجح الترجي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب البرازيلي يان ساس.

وجاء الهدف بعدما خطف ساس الكرة وانطلق منفردا بالمرمى ووضع الكرة من بين قدمي الحارس.

ثم حصل الترجي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة الظهير الأيمن محمد بن علي.

وتقدم المدافع ياسين مرياح ليسدد الركلة وسجل منها هدف تأكيد فوز الترجي.

بترو أتلتيكو × الهلال

في المباراة الثانية في المجموعة ذاتها استطاع بترو أتلتيكو الأنجولي تحقيق الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد.

ليحصد أول 3 نقاط له ويأتي في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع الترجي وبفارق الأهداف عنه.

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