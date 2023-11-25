دوري أبطال إفريقيا - الترجي يهزم النجم في كلاسيكو تونس.. وبترو أتلتيكو يهزم الهلال

وحقق الترجي الفوز الأول له في افتتاح دور المجموعات في المباراة التي أقيمت بملعب حمادي العقربي (رادس).

وحصد الترجي أول 3 نقاط له وتصدر المجموعة الثالثة مبكرا.

وأقيمت المباراة بتحكيم مصري بقيادة محمد عادل، وبمعاونة كل من سامي أبو زيد وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

جاءت المباراة سريعة وقوية بين الفريقين وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الخطيرة من الطرفين.

ولكن في ظل تألق أمان الله مميش حارس الترجي، ورائد غازي حارس النجم الساحلي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني نجح الترجي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب البرازيلي يان ساس.

وجاء الهدف بعدما خطف ساس الكرة وانطلق منفردا بالمرمى ووضع الكرة من بين قدمي الحارس.

يان ساسي يفتتح التسجيل للترجي التونسي في شباك النجم الساحلي #دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_النجم_الساحلي pic.twitter.com/W00Ggx0Nu5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023

ثم حصل الترجي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة الظهير الأيمن محمد بن علي.

وتقدم المدافع ياسين مرياح ليسدد الركلة وسجل منها هدف تأكيد فوز الترجي.

بترو أتلتيكو × الهلال

في المباراة الثانية في المجموعة ذاتها استطاع بترو أتلتيكو الأنجولي تحقيق الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد.

ليحصد أول 3 نقاط له ويأتي في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع الترجي وبفارق الأهداف عنه.