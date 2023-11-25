مؤتمر أحمد عاطف: لا بديل أمامنا سوى الفوز.. وأريد حصد لقب هداف الكونفدرالية

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

أحمد عاطف - مودرن فيوتشر

يأمل أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر في أن يحقق لقب هداف الكونفدرالية الإفريقية قبل بداية مشوار دور المجموعات بمواجهة سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على مودرن فيوتشر غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا على ملعب استاد السلام.

وقال عاطف خلال المؤتمر الصحفي: "مجموعة قوية تضم فرق قوية، نحن في كامل تركيزنا، لم نكن في أفضل شكل في آخر بطولة".

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وتابع "نريد أن نستغل أن مباراة الغد على أرضنا، حافز كبير لنا، ولا بديل أمامنا سوى الفوز".

وشدد "درسنا المنافس جيدا ونقاط الضعف، وجاهزين للمباراة، اعتدنا مثل تلك المواجهات".

وأتم "لا يوجد فريق سهل، وصول سوبر سبورت لذلك الدور يؤكد ذلك، نحترمهم وبالتأكيد أتمنى حصد لقب هداف البطولة".

وسجل عاطف هدفا وحيدا في دور التمهيدي، وتحتسب الأهداف المسجلة في صراع ترتيب الهدافين بدءا من دور المجموعات، أي أن هدف الدور التمهيدي غير محتسب.

يخوض مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي منافسات الكونفدرالية، حيث ودع الموسم الماضي من دور المجموعات.

ويتواجد رفقة الفريقان في المجموعة الأولى كل من اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي.

الكونفدرالية أحمد عاطف مودرن فيوتشر
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