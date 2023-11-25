مؤتمر فورموسينو: تصريحات الخصم لن تؤثر علينا.. وقادرون على تحقيق أي بطولة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:15

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر ريكاردو فورموسينو - مودرن فيوتشر

شدد البرتغالي ريكاردو فورموسينو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر أن تصريحات مدرب سوبر سبورت الجنوب إفريقي لن تؤثر عليه.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على مودرن فيوتشر غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا على ملعب استاد السلام.

وقال فورموسينو خلال المؤتمر الصحفي: "أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات وحاليا هم جاهزين للمباراة".

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وأشار جافين هانت مدرب الفريق الجنوب إفريقي لوجود إصابات عديدة في صفوف فريقه "الذي يعد الأصغر عمرا". (طالع التفاصيل)

وتابع "أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها الفوز، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك".

وأتم "مجموعتنا قوية وصعبة بوجودنا، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة".

ويخوض مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي منافسات الكونفدرالية، حيث ودع الموسم الماضي من دور المجموعات.

ويتواجد رفقة الفريقان في المجموعة الأولى كل من اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي.

الكونفدرالية سوبر سبورت مودرن فيوتشر ريكاردو فورموسينو
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