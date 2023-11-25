دوري أبطال إفريقيا - قبل تسلم بن شيخة.. سيمبا يتعادل مع ضيفه أسيك

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

سيمبا ضد أسيك

تعادل أسيك ميموزا الإيفواري مع مضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم سيمبا صاحب الأرض بهدف سايدي نتيبازونكيزا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 77 أدرك سيرج بوكو هدف التعادل بعد تمريرة من كاراموكو سانكارا.

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بذلك يحصل سيمبا وأسيك على أول نقطة لكل منهما في المجموعة الثانية.

وتبقى مباراة الوداد المغربي ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني، في التاسعة مساء في الدار البيضاء.

وكان سيمبا قد أعلن تعاقده مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة أمس الجمعة، ولكن لم يتولى قيادة هذه المباراة.

أعلن نادي سيمبا التنزاني تعيين عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا للفريق خلفا للبرازيلي روبرتو أوليفيرا.

وأقال نادي سيمبا المدرب المُلقب بـ "روبرتينيو" بعد الخسارة بنتيجة 5-1 من يانج أفريكانز غريمه التقليدي في الدوري التنزاني مطلع الشهر الجاري.

وجاءت تجربة المدرب الجزائري الأخيرة مع اتحاد العاصمة الجزائري وانتهت في شهر أكتوبر الماضي بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب الكونفدرالية ثم السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وبحسب صحيفة "النهار" تعرض بن شيخة لوابل من الشتائم قبل انطلاق الحصة التدريبية لنادي اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ما جعله يقرر الاستقالة من تدريب الفريق.

بن شيخة يملك خبرة تدريبية كبيرة مع أندية الإفريقي التونسي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء المغربي.

ويحتل سيمبا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 19 نقطة من 8 مباريات بفارق 5 نقاط يانج أفريكانز المتصدر.

دوري أبطال إفريقيا أسيك سيمبا عبد الحق بن شيخة
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