منافس فيوتشر - مدرب سوبر سبورت: نحن فريق طموح وهدفنا الفوز بلقب الكونفدرالية

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

جافين هانت - سوبر سبورت

يرى جافين هانت المدير الفني لـ سوبر سبورت الجنوب إفريقي أن فريقه يركز على العناصر الشابة قبل لقاء مودرن فيوتشر في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على مودرن فيوتشر غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا على ملعب استاد السلام.

وقال هانت خلال المؤتمر الصحفي: "الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي عانى من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية".

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وأضاف "كاف منعنا من اللعب على ملعبنا لأنه لا يصلح، ونلعب على ملعب يبتعد عنا 4 كيلومترات".

وعن مواجهة مودرن فيوتشر أجاب قائلا: "نحن الأصغر في البطولة ونركز أكثر على العناصر الشابة، نحن فريق طموح وكل شيء وارد في كرة القدم".

وأتم "نسعى لتحقيق لقب البطولة خاصة أننا وصلنا للنهائي منذ موسمين، لم نشاهد فيوتشر جيدا ولكننا نعلم نقاط ضعفه وقوته".

وخسر الفريق جنوب إفريقي اللقب في 2017 لصالح مازيمبي الكونغولي.

بينما يخوض مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي منافسات الكونفدرالية، حيث ودع الموسم الماضي من دور المجموعات.

ويتواجد رفقة الفريقان في المجموعة الأولى كل من اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي.

الكونفدرالية جافين هانت سوبر سبورت مودرن فيوتشر
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