صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما

في مباراة شهدت أحداث مثيرة للغاية، تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نيوكاسل بواسطة ألكساندر إيزاك في الدقيقة 13، وتعادل رحيم سترلينج في الدقيقة 24، قبل أن يكمل نيوكاسل رباعيته بأهداف جمال لاسيلس وجولينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 60 و61 و83 على الترتيب.

النتيجة رفعت رصيد نيوكاسل إلى 23 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر متلقيا الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

وسجل نيوكاسل 4 أهداف او أكثر في مباراة بالدوري الإنجليزي ضد تشيلسي لأول مرة منذ سبتمبر 1994، أي منذ 29 عاما.

بداية الأهداف أتت في الدقيقة 13 بعد تمريرة من الواعد لويس مايلي، إلى إيزاك الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

ولكن الرد أتى سريعا في الدقيقة 24 بركلة حرة رائعة من رحيم سترلينج سكنت المرمى بشكل رائع.

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وفي الدقيقة 43 سدد كيران تريبيير ظهير نيوكاسل يونايتد ركلة حرة ضربت العارضة من الأعلي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأتى انفجار صاحب الأرض المباغت بين الدقيقتين 60 و61، حيث تقدم نيوكاسل بهدف جمال لاسيلس برأسية بعد عرضية من أنتوني جوردون.

وسريعا أتى الهدف الثالث بعد خطأ فادح من تياجو سيلفا، افتك جولينتون الكرة بسببه وانفرد وسجل.

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زاد وضع تشيلسي سوءا في الدقيقة 73 بطرد ريس جيمس للإنذار الثاني بعد جذبه لأنتوني جوردون.

وفي الدقيقة 83 سجل جوردون الهدف الرابع بعد تمريرة من ميجيل ألميرون.

ويلعب نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة يوم 2 ديسمبر، بينما يلعب تشيلسي ضد برايتون في اليوم ذاته.



















وضرب بورنموث مضيفه شيفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل له ماركوس تافيرنيير "هدفين" في الدقيقتين 12 و51، وجاستن كلويفرت في الدقيقة 45+3، بينما سجل أوليفر ماكبرني هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 97.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

ونجح وست هام يونايتد في قلب تأخره أمام بيرنلي بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، حيث تقدم جاي رودريجيز من ركلة جزاء في الدقيقة 49، وتعادل المطارق بهدف هدف عكسي من دارا أوشيه، قبل أن يقتنص توماس سوتشيك هدف الفوز في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 20 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وانتزع لوتون تاون فوزه الثاني في الموسم الحالي، والذي جاء على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم تيدين مينجي في الدقيقة 72، وتعادل مايكل أوليسيه في الدقيقة 75، قبل أن يقتنص جاكوب براون هدف الفوز في الدقيقة 84.

الفوز خرج بالفريق الصاعد حديثا إلى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد كريستال عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأخيرا فاز برايتون على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، حيث تقدم نوتنجهام بهدف أنتوني إيلانجا في الدقيقة 3، بينما أصيب أنسو فاتي ليغادر صفوف برايتون في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 26 أدرك إيفان فيرجسون التعادل، ثم أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 45+4، وكلا الهدفين من صناعة باسكال جروس.

وفي الدقيقة 58 سجل بيدرو الثالث من ركلة جزاء، بينما قلص مورجان جيبس وايت الفارق من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 76.

وبذلك رفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.