كأس العالم للناشئين - لن يكرروا إنجاز الكبار.. المغرب يودع من ربع النهائي ضد مالي

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي مالي ضد المغرب في كأس العالم للناشئين

ودّع منتخب المغرب كأس العالم للناشئين بالخسارة في ربع النهائي من مالي بنتيجة 1-0 في ختام مباريات المرحلة.

وسيلتقي منتخب مالي مع نظيره الفرنسي في نصف النهائي بعدما حقق الأخير الفوز على أوزبكستان صباح اليوم.

وانتصر منتخب مالي بهدف دون رد جاء في الدقيقة 81 سجله إبراهيم ديارا.

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هدف هو الثالث لديارا في البطولة وجعله أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في المسابقة برصيد 6 أهداف (سجل 3 وصنع 3).

ويعد وصول منتخب المغرب لربع النهائي إنجازا يتحقق لأول مرة في مونديال الناشئين، حيث كان أفضل إنجاز هو الوصول لدور الـ 16.

ولم يكرر أسود أطلس ما فعله الكبار في كأس العالم 2022 عندما حلوا في المركز الرابع كأفضل إنجاز إفريقي يتحقق لأول مرة في تاريخ القارة.

ويأمل منتخب مالي تحقيق اللقب ليكون ثالث منتخب إفريقي بعد نيجيريا صاحبة الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب وغانا صاحبة اللقبين.

ويعد أفضل مركز لمالي هو الوصافة والذي تحقق في 2015 بالخسارة من نيجيريا.

وبذلك سيقام نصف النهائي في البطولة المقامة في إندونيسيا بين: الأرجنتين وإسبانيا، وفرنسا ومالي.

كأس العالم للناشئين المغرب مالي
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