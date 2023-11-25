بعد تدخل مع فيراتي.. طرد حمدي فتحي في خسارة الوكرة ضد العربي

تعرض حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري للطرد خلال مباراة فريقه ضد العربي.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

ويلعب الوكرة ضد العربي في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وتلقى حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر البطاقة الحمراء في الدقيقة 79 بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب العربي ومنتخب إيطاليا.

وخسر الوكرة المباراة بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز الثالث.

وبفارق 5 نقاط عن الغرافة المتصدر ولا يزال لفريق حمدي فتحي مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد العربي إلى النقطة 9 في المركز السابع.

الوكرة تقدم أولا بهدف سجله خالد منير في الدقيقة 24 من المباراة.

وتعادل العربي عن طريق التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 77 من انفراد بالمرمى.

وفي النهاية سجل العربي هدف الفوز في الدقيقة 88 بضربة رأسية من جابر جاسم.

وبذلك يكون حمدي فتحي سجل مشاركته رقم 8 مع فريقه في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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