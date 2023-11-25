تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة

يعود آرون رامسديل لحراسة مرمى أرسنال في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد.

ويغيب ديفيد رايا عن مرمى أرسنال في ظل وجود بند يتيح عدم مشاركته أمام برينتفورد خلال فترة الإعارة للجنرز.

ويظهر محمد النني على مقاعد البدلاء.

ويعود جابريل جيسوس لقيادة هجوم الجنرز، ويجلس بن وايت على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – ويليام صاليبا – جابريل ماجاليش – أولكسندر زينتشنكو

الوسط: ديكلان رايس – لياندرو تروسارد – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل جيسوس – جابريل مارتينيلي

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵 🧱 Tomiyasu at the back 🪄 Trossard in midfield 🔙 Odegaard returns Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/u1NYfTABg2 — Arsenal (@Arsenal) November 25, 2023

وفي حال حقق أرسنال الفوز سينقض على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة بعد تعادله مع ليفربول.

في المقابل يتعادل برنتفورد المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.