تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال أمام توتنام

يعود آرون رامسديل لحراسة مرمى أرسنال في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد.

ويغيب ديفيد رايا عن مرمى أرسنال في ظل وجود بند يتيح عدم مشاركته أمام برينتفورد خلال فترة الإعارة للجنرز.

ويظهر محمد النني على مقاعد البدلاء.

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ويعود جابريل جيسوس لقيادة هجوم الجنرز، ويجلس بن وايت على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – ويليام صاليبا – جابريل ماجاليش – أولكسندر زينتشنكو

الوسط: ديكلان رايس – لياندرو تروسارد – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل جيسوس – جابريل مارتينيلي

وفي حال حقق أرسنال الفوز سينقض على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة بعد تعادله مع ليفربول.

في المقابل يتعادل برنتفورد المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.

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