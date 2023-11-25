انتهت أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) النجم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد مواطنه النجم الساحلي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب رادس ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بترو أتلتيكو الأنجولي والهلال السوداني.

ويتولى الحكم المصري محمد عادل إدارة المباراة، ويعاونه كل من سامي أبو زيد وهاني عبد الفتاح، ويأتي إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

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نهاية المباراة بفوز الترجي

ق 69: حارس الترجي يواصل التألق ويمنع فرصة خطيرة

ق 64: جوووول ياسين مرياح يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 62: ركلة جزاء للترجي بعد عرقلة محمد بن علي

ق 60: جووووول يان ساس والأول من انفراد بالمرمى

ق 55: هجمة ضائعة من بن حمودة أمام مرمى النجم

ق 50: فرصة جديدة خطيرة للنجم الساحلي وتسديدة قوية يتصدى لها الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: فرصة خطيرة ضائعة من النجم الساحلي أمام المرمى

ق 17: ركلة حرة مباشرة نفذها حسام الدين غشة بتسديدة قوية تصدى لها رائد غازي حارس النجم ببراعة

ق 12: فرصة خطيرة أمام المرمى من يان سايس ترتد أمام المرمى ويهدرها أونوتشي أوجبليو أمام الشباك الخالية

ق 10: محاولات من الترجي لتسجيل هدف التقدم

ق 5: أمان الله مميش حارس الترجي يتصدى لفرصة خطيرة بتسديدة قوية من أسامة عابد

انطلاق المباراة