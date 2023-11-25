33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمساهمات صلاح التهديفية بالتاريخ

واصل محمد صلاح مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما صنع هدفا في تعادل فريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي.

وتعادل ليفربول ضد مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء بقدم ترينت ألكساندر أرنولد بصناعة من صلاح، وسجل لمانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

وبعد هذا الهدف أصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق استقبالا للمشاركات التهديفية من محمد صلاح عبر التاريخ.

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وسجل محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي 11 هدفا منذ انضمامه لصفوف ليفربول في عام 2017.

ووصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 6 ضد السماوي، ليكون بذلك شارك في 17 هدفا في شباك مانشستر سيتي ما بين التسجيل والصناعة.

وهو أكثر الفرق التي استقبلت المشاركات التهديفية من محمد صلاح طوال مسيرته الكروية.

وجاءت كل مشاركات صلاح التهديفية في مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا.

ويأتي بعد مانشستر سيتي جاره في المدينة مانشستر يونايتد الذي استقبل من محمد صلاح 16 مشاركة تهديفية بواقع 12 هدف و4 تمريرات حاسمة.

ثم يأتي برايتون الذي استقبل 15 مشاركة تهديفية من محمد صلاح بواقع 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

أرقام صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ووصل محمد صلاح إلى المشاركة التهديفية رقم 15 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة.

ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على برينتفورد الليلة، حيث يمتلك 27 نقطة من 12 مباراة.