كأس مصر - هاتريك خالد قمر يقود راية للدور التمهيدي الثالث.. ووداع مبكر لـ مصر للمقاصة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:49

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

اختتم خالد قمر منافسات الدور الثاني التمهيدي من كأس مصر بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) لصالح فريقه راية أمام المصري بالسلوم.

خالد قمر

النادي : راية الرياضي

واكتسح وادي دجلة ضيفه الصيد بنتيجة 5-0.

وأقصى الواسطى خصمه مصر للمقاصة في مفاجأة كبيرة بالفوز بهدف دون رد.

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وانتصر القناة على الشرقية بنتيجة 2-0.

وستُجرى قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر لتحديد تأهل 14 فريقا يتأهلون لدور الـ32 لمواجهة ممثلي الدوري المصري الممتاز الـ 18.

وسبق أن أقصى دلفي فريق حرس الحدود، فيما ودع أسوان مبكرا بالخسارة من مكادي.

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وإليكم جميع نتائج الدور التمهيدي الثاني لـ كأس مصر 2023-24:

الانتاج الحربي 4-0 مصر للتأمين

كهرباء الإسماعيلية 3-2 الرباط والأنوار

بورفؤاد 1-1 رأس البر (فوز بورفؤاد 4-2 بركلات الترجيح)

بتروجت 5-0 حلوان العام

السكة الحديد 3-0 هيليوبوليس

الترسانة 1 - 0 العبور

إيسترن كومباني 2-1 تيم أف سي

النصر 2-1 اتحاد الشرطة

المنصورة - كفر الشيخ (انسحاب كفر الشيخ وصعود المنصورة)

توت عنخ آمون 0-0 المنيا (فوز المنيا 4-3 بركلات الترجيح)

الألومنيوم 2-0 النصر للتعدين

ديروط 0-0 أسمنت أسيوط (فوز ديروط 3-1 بركلات الترجيح)

النجوم 1-1 المرج (فوز النجوم 5-4 بركلات الترجيح)

المصرية للاتصالات 4-1 اسكو

طنطا 4-3 سمنود

جمهورية شبين 1-0 ش بسيون

غزل المحلة 1-1 سبورتنج كاسل (فوز غزل المحلة 4-2 بركلات الترجيح)

دكرنس 2-1 بني عبيد

بروكسي 2-1 اسكندرية للبترول

حرس الحدود 0-1 دلفي

أبو قير للأسمدة 1-1 الحمام (فوز أبو قير للأسمدة 5-4 بركلات الترجيح)

لافيينا 1-1 نجوم مصر (فوز لافيينا بركلات الترجيح 4-3)

بترول أسيوط 2-0 ش مغاغة

مكادي 2-0 أسوان

وادي دجلة 5-0 الصيد

القناة 2-0 الشرقية

راية 3-0 المصري بالسلوم

مصر للمقاصة 0-1 الواسطى

الفرق المتأهلة:

الانتاج الحربي - كهرباء الإسماعيلية – بورفؤاد – بتروجت - السكة الحديد – الترسانة - إيسترن كومباني – النصر – المنصورة – المنيا – الألومنيوم – ديروط – النجوم - المصرية للاتصالات - طنطا - جمهورية شبين - غزل المحلة – دكرنس – بروكسي – دلفي - أبو قير للأسمدة – لافيينا - بترول أسيوط - مكادي - وادي دجلة – القناة – راية – الواسطى.

خالد قمر مصر للمقاصة كأس مصر راية
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