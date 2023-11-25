كأس مصر - هاتريك خالد قمر يقود راية للدور التمهيدي الثالث.. ووداع مبكر لـ مصر للمقاصة

مؤتمر مدرب ميدياما: أشعر بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي.. وحاولت العودة بنقطة ولكن

ياسر إبراهيم: الراحة أسبوع كانت مهمة لهذا السبب.. وميدياما مفاجأة المجموعة

كريم الدبيس: هذا ما طلبه كولر بين الشوطين.. ولا توجد مباريات سهلة

مؤتمر كولر: سأحصل على أرقام الصحفيين لمناقشة تغييرات الأهلي معهم.. وأرضية السلام سيئة

كهربا يتقدم في تاريخ كولر وصلاح محسن يعود قاريا في أرقام فوز الأهلي على ميدياما

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة

طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات

مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني