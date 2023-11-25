جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:37
كتب : FilGoal
أبدى بيب جوارديولا فخره بما قدمه فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول في قمة الجولة الدوري الإنجليزي.
وفرض ليفربول التعادل الإيجابي على مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا لـ BBC: "هذا هو الأداء المثالي، أنا فخور للغاية بعد 8 سنوات لي هنا ولا زلنا نلعب بهذه الطريقة".
وأضاف "كنا جيدين للغاية في جميع الأقسام وكان علينا أن نواجه فريقا رائعا".
وتابع "ربما افتقدنا التمريرة الأخيرة قليلا، لكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية. أن تستقبل تسديدتين على المرمى أمام ليفربول فهذه إشادة رائعة بطريقة عملنا".
وأتم عن هدف هالاند قائلا: "هدف رائع حقا والتحرك من أكي كان مميزا، نحن نعرف جودة هالاند".
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هالاند لا يتوقف عن التهديف 🔥#الدوري_الانجليزي #مانشستر_سيتي_ليفربول pic.twitter.com/0yqmYgwgN6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023
يعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.