جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول

أبدى بيب جوارديولا فخره بما قدمه فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول في قمة الجولة الدوري الإنجليزي.

وفرض ليفربول التعادل الإيجابي على مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا لـ BBC: "هذا هو الأداء المثالي، أنا فخور للغاية بعد 8 سنوات لي هنا ولا زلنا نلعب بهذه الطريقة".

وأضاف "كنا جيدين للغاية في جميع الأقسام وكان علينا أن نواجه فريقا رائعا".

وتابع "ربما افتقدنا التمريرة الأخيرة قليلا، لكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية. أن تستقبل تسديدتين على المرمى أمام ليفربول فهذه إشادة رائعة بطريقة عملنا".

وأتم عن هدف هالاند قائلا: "هدف رائع حقا والتحرك من أكي كان مميزا، نحن نعرف جودة هالاند".

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يعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.