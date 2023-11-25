جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وريال مدريد

أبدى بيب جوارديولا فخره بما قدمه فريقه مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول في قمة الجولة الدوري الإنجليزي.

وفرض ليفربول التعادل الإيجابي على مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا لـ BBC: "هذا هو الأداء المثالي، أنا فخور للغاية بعد 8 سنوات لي هنا ولا زلنا نلعب بهذه الطريقة".

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وأضاف "كنا جيدين للغاية في جميع الأقسام وكان علينا أن نواجه فريقا رائعا".

وتابع "ربما افتقدنا التمريرة الأخيرة قليلا، لكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية. أن تستقبل تسديدتين على المرمى أمام ليفربول فهذه إشادة رائعة بطريقة عملنا".

وأتم عن هدف هالاند قائلا: "هدف رائع حقا والتحرك من أكي كان مميزا، نحن نعرف جودة هالاند".

يعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.

ولا يزال كلوب المدرب الوحيد الذي حقق انتصارات على جوارديولا طيلة مسيرة المدرب الإسباني التدريبية، برصيد 12 انتصارا للألماني مقابل 11 للإسباني و5 تعادلات.

وأوقف ليفربول سلسلة انتصارات سيتي على ملعب الاتحاد، بعد 23 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة.

ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على برنتفورد الليلة، حيث يمتلك 27 نقطة من 12 مباراة.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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