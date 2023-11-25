كلوب: ما فعله صلاح وسوبوسلاي منحنا ثباتا أكثر أمام سيتي.. وليس لدي شيئا أتذمر منه
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:14
كتب : FilGoal
يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أنه إذا لعب فريقه بشكل جيد كان من الممكن أن يحقق الفوز على مانشستر سيتي، لكنه لن يتذمر.
وفرض ليفربول على سيتي التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.
وقال يورجن كلوب عبر سكاي سبورتس: "إذا لعبنا بشكل جيد، كان من الممكن أن نفوز، حقا هذا الملعب مكان صعب أن تأتي له ولم تكن مصادفة إذا حققوا الفوز، ولا أعلم كم مباراة على التوالي حققوا الفوز بملعبهم، هم فريق سوبر".
وأضاف "قلت للاعبين بين الشوطين، تخيلوا ماذا سيحدث إذا لعبنا بشكل جيد، كان علينا الاعتياد قليلا، وضعنا أرنولد في مركز مختلف دفاعيا، بالإضافة إلى أن سوبوسلاي وصلاح قلصوا الفجوة في الشوط الثاني ما منحنا ثباتا أكثر، ومن تلك اللحظة لعبنا الكرة الخاصة بنا".
وتابع "مررنا بلحظات جيدة، أتمنى أن نمر بأكثر من ذلك، في هذه اللحظة علينا رؤية هذه النقطة كنجاح، ليس لدي شيئا أتذمر منه".
وأردف "ألكسندر أرنولد صنع الفارق اليوم، قبل أن نتحدث عن التمركز، اعتقد هذا تواجده في مركز الجناح الأيمن يساعدنا من حين لآخر".
وأتم عن تواجد عائلة لويس دياز في المدرجات أجاب قائلا: "أنا سعيد للعائلة بأكملها وأن كل شيء جيد في هذه اللحظة، جميعهم هنا وهذا رائع".
ويعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.
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ليفربول يدرك التعادل عن طريق أرنولد #الدوري_الانجليزي #مانشستر_سيتي_ليفربول pic.twitter.com/FVG7D6Egnl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023