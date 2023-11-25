كلوب: ما فعله صلاح وسوبوسلاي منحنا ثباتا أكثر أمام سيتي.. وليس لدي شيئا أتذمر منه

يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أنه إذا لعب فريقه بشكل جيد كان من الممكن أن يحقق الفوز على مانشستر سيتي، لكنه لن يتذمر.

وفرض ليفربول على سيتي التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب عبر سكاي سبورتس: "إذا لعبنا بشكل جيد، كان من الممكن أن نفوز، حقا هذا الملعب مكان صعب أن تأتي له ولم تكن مصادفة إذا حققوا الفوز، ولا أعلم كم مباراة على التوالي حققوا الفوز بملعبهم، هم فريق سوبر".

وأضاف "قلت للاعبين بين الشوطين، تخيلوا ماذا سيحدث إذا لعبنا بشكل جيد، كان علينا الاعتياد قليلا، وضعنا أرنولد في مركز مختلف دفاعيا، بالإضافة إلى أن سوبوسلاي وصلاح قلصوا الفجوة في الشوط الثاني ما منحنا ثباتا أكثر، ومن تلك اللحظة لعبنا الكرة الخاصة بنا".

وتابع "مررنا بلحظات جيدة، أتمنى أن نمر بأكثر من ذلك، في هذه اللحظة علينا رؤية هذه النقطة كنجاح، ليس لدي شيئا أتذمر منه".

وأردف "ألكسندر أرنولد صنع الفارق اليوم، قبل أن نتحدث عن التمركز، اعتقد هذا تواجده في مركز الجناح الأيمن يساعدنا من حين لآخر".

وأتم عن تواجد عائلة لويس دياز في المدرجات أجاب قائلا: "أنا سعيد للعائلة بأكملها وأن كل شيء جيد في هذه اللحظة، جميعهم هنا وهذا رائع".





























































ويعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.

ولا يزال كلوب المدرب الوحيد الذي حقق انتصارات على جوارديولا طيلة مسيرة المدرب الإسباني التدريبية، برصيد 12 انتصارا للألماني مقابل 11 للإسباني و5 تعادلات. وأوقف ليفربول سلسلة انتصارات سيتي على ملعب الاتحاد، بعد 23 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات. ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة. ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على برنتفورد الليلة، حيث يمتلك 27 نقطة من 12 مباراة.

video:1