كلوب: ما فعله صلاح وسوبوسلاي منحنا ثباتا أكثر أمام سيتي.. وليس لدي شيئا أتذمر منه

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أنه إذا لعب فريقه بشكل جيد كان من الممكن أن يحقق الفوز على مانشستر سيتي، لكنه لن يتذمر.

وفرض ليفربول على سيتي التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب عبر سكاي سبورتس: "إذا لعبنا بشكل جيد، كان من الممكن أن نفوز، حقا هذا الملعب مكان صعب أن تأتي له ولم تكن مصادفة إذا حققوا الفوز، ولا أعلم كم مباراة على التوالي حققوا الفوز بملعبهم، هم فريق سوبر".

أخبار متعلقة:
أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد الأسرع في التاريخ.. رقم استثنائي حققه هالاند بهدفه ضد ليفربول تشكيل مانشستر سيتي – دوكو وألفاريز أساسيان ضد ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح ونونيز وجوتا يقودون الهجوم ضد مانشستر سيتي

وأضاف "قلت للاعبين بين الشوطين، تخيلوا ماذا سيحدث إذا لعبنا بشكل جيد، كان علينا الاعتياد قليلا، وضعنا أرنولد في مركز مختلف دفاعيا، بالإضافة إلى أن سوبوسلاي وصلاح قلصوا الفجوة في الشوط الثاني ما منحنا ثباتا أكثر، ومن تلك اللحظة لعبنا الكرة الخاصة بنا".

وتابع "مررنا بلحظات جيدة، أتمنى أن نمر بأكثر من ذلك، في هذه اللحظة علينا رؤية هذه النقطة كنجاح، ليس لدي شيئا أتذمر منه".

وأردف "ألكسندر أرنولد صنع الفارق اليوم، قبل أن نتحدث عن التمركز، اعتقد هذا تواجده في مركز الجناح الأيمن يساعدنا من حين لآخر".

وأتم عن تواجد عائلة لويس دياز في المدرجات أجاب قائلا: "أنا سعيد للعائلة بأكملها وأن كل شيء جيد في هذه اللحظة، جميعهم هنا وهذا رائع".

ويعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.

ولا يزال كلوب المدرب الوحيد الذي حقق انتصارات على جوارديولا طيلة مسيرة المدرب الإسباني التدريبية، برصيد 12 انتصارا للألماني مقابل 11 للإسباني و5 تعادلات.

وأوقف ليفربول سلسلة انتصارات سيتي على ملعب الاتحاد، بعد 23 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة.

ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على برنتفورد الليلة، حيث يمتلك 27 نقطة من 12 مباراة.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة 33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمشاركات صلاح التهديفية بالتاريخ أرنولد: هكذا حاول مانشستر سيتي إيقافي.. والتعادل يثبت أننا فعلنا أشياء صحيحة جوارديولا: هذا هو الأداء المثالي.. وفخور بما قدمه فريقي أمام ليفربول انتهت في الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (4)-(1) تشيلسي أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد الأسرع في التاريخ.. رقم استثنائي حققه هالاند بهدفه ضد ليفربول
أخر الأخبار
مران الزمالك - الاستعدادات الأخيرة قبل مواجهة أبو سليم 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للناشئين - لن يكرروا إنجاز الكبار.. المغرب يودع من ربع النهائي ضد مالي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد تدخل مع فيراتي.. طرد حمدي فتحي في خسارة الوكرة ضد العربي 22 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وجيسوس ضد برينتفورد.. والنني على الدكة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: لدينا ركلة جزاء لم تحتسب.. وهدف رايو فايكانو من تسلل 25 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (0)-(0) النجم.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك وأبو سليم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون