أرنولد أوقف السلسلة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الاتحاد

فرض ليفربول التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في افتتاح الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

سجل للسيتي: إرلينج هالاند، فيما سجل ترينت ألكسندر أرنولد لـ ليفربول.

ويعد ذلك التعادل السادس بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب خلال 28 مباراة جمعتهما سابقا.

ولا يزال كلوب المدرب الوحيد الذي حقق انتصارات على جوارديولا طيلة مسيرة المدرب الإسباني التدريبية، برصيد 12 انتصارا للألماني مقابل 11 للإسباني و5 تعادلات.

وأوقف ليفربول سلسلة انتصارات سيتي على ملعب الاتحاد، بعد 23 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة.

ويمتلك أرسنال فرصة الانفراد بالصدارة حال حقق الفوز على برنتفورد الليلة، حيث يمتلك 27 نقطة من 12 مباراة.



























































التشكيل

قاد الثلاثي: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - خوليان ألفاريز، هجوم مانشستر سيتي.

فيما قاد الثلاثي: ديوجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح، هجوم الريدز.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي ضاغطا بشكل مبكر من الدقيقة الأولى وظهر اعتماده على الجبهة اليسرى حيث يتواجد جيريمي دوكو، لكن لم تشكل أي خطورة على مرمى أليسون.

وفي الدقيقة 11 لم يستغل فيل فودين خطأ أليسون في التمرير وسدد كرة في منتصف المرمى أمسكها الحارس البرازيلي بثبات.

أولى فرص ليفربول تشكلت بفضل محمد صلاح الذي أرسل عرضية متقنة من الجهة اليمنى قابلها داروين نونيز برأسية أبعدها أليسون ببراعة ثم شتتها كايل ووكر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 16.

حاول نونيز تهديد مرمى أصحاب الأرض لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ذلك.

وفي الدقيقة 27 استغل إرلينج هالاند تمريرة بينية من ناثان أكي بعد مرور الهولندي من أكثر من لاعب، وأطلق النرويجي تسديدة أرضية قوية على يسار أليسون سكنت الشباك معلنة الهدف الأول في اللقاء.

هالاند مرعب أندية الدوري الإنجليزي 🎃 📊 إيرلينج هالاند أصبح الآن أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى: ◎ 20 هدفًا (14 مباراة) ◎ 30 هدفًا (27 مباراة) ◎ 40 هدفًا (39 مباراة) ◉ 50 هدفًا (48 مباراة) pic.twitter.com/8rfTI09wpS — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2023

وبات هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 50 هدفا بتسجيلها في 48 مباراة.

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وعاد نونيز لتهديد مرمى سيتي بتسديدة جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 35.

وتألق أليسون في التصدي لفرصة فودين قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم سيتي بهدف دون رد.

📊 ليفربول هو الفريق رقم 20 الذي يسجل ضده هالاند في الدوري الإنجليزي من أصل 21 فريقًا لعب ضدهم pic.twitter.com/IPAEU6Nax7 — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2023

الشوط الثاني

وفي الدقيقة 52 حاول دوكو صناعة فرصة بعد مرور رائع ومرر لخوليان ألفاريز الذي سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وأجرى يورجن كلوب تغييرين في الدقيقة 55 فشارك لويس دياز وريان جرافينبيرخ بدلا من ديوجو جوتا وكورتيس جونز.

وسجل روبن دياز هدفا في الدقيقة 68 عزز به تقدم سيتي لكن ألغي بداعي تدخل مانويل أكانجي على أليسون وقت الهدف.

وواصل إيدرسون تألقه وحرم نونيز من تسجيل التعادل في الدقيقة 72 بعد بينية صلاح.

بعدها مباشرة شارك كودي جاكبو بدلا من دومينيك سوبوسلاي.

وتألق أليسون في الدقيقة 80 أمام هجوم سيتي بعد تخبط دفاعي، ومباشرة بدأت هجمة للريدز لتصل الكرة من الجهة اليسرى صوب محمد صلاح الذي مرر بينية إلى أرنولد في عمق منطقة الجزاء وأودعها الإنجليزي في الشباك مسجلا التعادل.

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وساهم صلاح في 15 هدفا الموسم الجاري بصناعة 5 وتسجيل 10 أهداف.

ولأول مرة يسجل أرنولد هدفا للريدز منذ 15 مايو الماضي، وهو أول هدف له من لعب مفتوح منذ أغسطس 2022.

الضحية المفضلة لصلاح 💪🇪🇬 📊 مانشستر سيتي هو أكثر فريق ساهم صلاح ضده بـ أهداف 17 هدفاً ساهم بهم النجم المصري 🏟 محمد صلاح أمام مانشستر سيتي تاريخيًا: • 20 مباراة • 11 هدفًا • 6 صناعة pic.twitter.com/VaVghuFTJy — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2023

كلوب أجرى تغييرين أخيرين بمشاركة واتارو إندو وهارفي إيليوت بدلا من أليكسيس ماك أليستر ونونيز.

ضغط سيتي بكل قوة في ظل تراجع ليفربول الذي فضل التعادل، ومع احتساب 8 دقائق وقت بدلا من الضائع.

ومنعت أقدام ماتيب تسديدة على الطائر من برناردو سيلفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

ثم في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع مرت رأسية هالاند بجوار القائم بعد ركنية نفذها ألفاريز، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.