أدار له مباراة واحدة من قبل.. تيسيما يقود مباراة بيراميدز ونواذيبو

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد مباراته ضد نواذيبو الموريتاني.

وحدد كاف يوم السبت 2 ديسمبر في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة لإقامة المباراة على ملعب نواذيبو.

وسيدير المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه تيجيل بليتشو وفاسيكا يولشيت.

وسبق لتيسيما قيادة مباراة واحدة فقط لبيراميدز من قبل كانت ضد جوريا كنوكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية عام 2020 وانتهت بفوزه بهدفين دون مقابل.

وحقق بيراميدز الفوز في مباراته الأولى على مازيمبي بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي.

وسيلعب نواذيبو مباراته الأولى مساء اليوم ضد ماميلودي صنداونز.

فوز بيراميدز كان هو الأول في تاريخ الفريق بمشاركته الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.