الأسرع في التاريخ.. رقم استثنائي حققه هالاند بهدفه ضد ليفربول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وليفربول

كتب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقما تاريخيا لنفسه بهدفه الذي سجله في شباك ليفربول اليوم السبت.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستضيف سيتي منافسه ليفربول في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 27 استخلص ناثان أكي الكرة إثر تشتيت ليفربول لها وراوغ لاعبي الريدز ببراعة قبل أن يمرر بينية إلى هالاند.

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وسدد هالاند كرة زاحفة بيسراه ارتطمت بيدي الحارس أليسون وسكنت الشباك.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لهالاند في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وبفضل ذلك الهدف أصبح المهاجم النرويجي أسرع من يسجل 50 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 48 فقط شارك فيهم في الدوري الإنجليزي.

ويليه مهاجم مانشستر يونايتد السابق أندي كول بتسجيله للعدد ذاته لكن في 65 مباراة ثم آلان شيرار قائد نيوكاسل السابق في 66 لقاء.

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول 50 هدفا في 72 مباراة بالتساوي مع مهاجم فريقه السابق فيرناندو توريس.

هالاند مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
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