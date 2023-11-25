تشكيل مانشستر سيتي – دوكو وألفاريز أساسيان ضد ليفربول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

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في الدفاع: ناثان أكي- روبن دياز- مانويل أكانجي- كايل ووكر

في الوسط: رودريجو- بيرناردو سيلفا- فيل فودين

في الهجوم: جيريمي دوكو- إرلينج هالاند- جوليان ألفاريز

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.

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