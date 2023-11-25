تشكيل مانشستر سيتي – دوكو وألفاريز أساسيان ضد ليفربول
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 13:36
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: ناثان أكي- روبن دياز- مانويل أكانجي- كايل ووكر
في الوسط: رودريجو- بيرناردو سيلفا- فيل فودين
في الهجوم: جيريمي دوكو- إرلينج هالاند- جوليان ألفاريز
ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.
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