تشكيل ليفربول – صلاح ونونيز وجوتا يقودون الهجوم ضد مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كورتس جونز

في الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- محمد صلاح

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.