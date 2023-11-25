تشكيل ليفربول – صلاح ونونيز وجوتا يقودون الهجوم ضد مانشستر سيتي

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 13:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

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في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كورتس جونز

في الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- محمد صلاح

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.

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