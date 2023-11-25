15 حكما مصريا يديرون مختلف المباريات الإفريقية في نوفمبر وديسمبر

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 15 حكما مصريا لإدارة مختلف المباريات في البطولات التابعة له.

وسيتواجد الحكام في تلك المباريات:

سيمبا وأسيك في دوري أبطال إفريقيا

حكم الساحة محمد معروف ويعاونه سمير جمال ويوسف وحيد، أما الحكم الرابع فهو محمود ناجي.

الترجي والنجم الساحلى في دوري أبطال إفريقيا

حكم الساحة محمد عادل السيد ويعاونه سامي محمد أبو زيد وهاني عبد الفتاح، أما الحكم الرابع فهو إبراهيم نور الدين.

أسيك وجوانينج جالاكسي في دوري أبطال إفريقيا

حكم الساحة أمين عمر ويعاونه محمد أبو الرجال وأحمد حسام طه والحكم الرابع سيكون أحمد الغندور.

جوانينج جالاكسي وأسيك في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا

حكم الساحة محمد عادل السيد ويعاونه أحمد حسام طه وسامي محمد أبو زيد والحكم الرابع هو أحمد الغندور.

أكاديميكا بيتروليوس كلوب مع دريمز في الكونفدرالية

حكم الساحة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ويوسف وحيد والحكم الرابع سيكون إبراهيم نور الدين.

داركو ضد هوراكانيس في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

حكم الساحة هي شاهندا المغربي ويعاونها كل من يارا عاطف ونورا محمد.

يانج أفريكانز مع ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

حكم الساحة أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وسيكون الحكم الرابع هو أحمد الغندور.

فيما تدير شاهندا المغربي مباراة كينيا ضد بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2024 ويعاونها كل من يارا عاطف ومي علي وستكون الحكم الرابع نورا سمير حامد.