15 حكما مصريا يديرون مختلف المباريات الإفريقية في نوفمبر وديسمبر

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 13:29

كتب : أحمد الخولي

الحكم محمود البنا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 15 حكما مصريا لإدارة مختلف المباريات في البطولات التابعة له.

وسيتواجد الحكام في تلك المباريات:

سيمبا وأسيك في دوري أبطال إفريقيا

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فيما تدير شاهندا المغربي مباراة كينيا ضد بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2024 ويعاونها كل من يارا عاطف ومي علي وستكون الحكم الرابع نورا سمير حامد.

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