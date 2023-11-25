صلاح يتحدث عن لاعبين تمنى اللعب بجوارهم.. ويمدح سوبوسلاي ونونيز

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول على أنه كان يحلم باللعب مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأجرى صلاح حوارا مع شركة EA قبل مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي.

وقال صلاح خلال الحوار: "أحب السوشي ولكن إذا كنت سأختار أكلة واحدة فقط ستكون الباستا مع أي شيء لآخر مثل الطماطم".

وتابع "أصف داروين نونيز في كلمة واحدة؟ ماتادور، هو لاعب رائع ويعرف ما يفعله في المباراة وفي الموسم الماضي لم يكن سيئا على الإطلاق ولكنه كان بحاجة فقط لبعض الحظ الذي إذا حالفه وبدأ في تسجيل الأهداف سترون أداء رائع منه".

وكشف "في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت وضع أرقام مختلفة عن رقمي ولكن مع اسمي، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".

وأشاف "لاعب حلمت باللعب معه ولم يتحقق ذلك؟ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومن داخل الدوري الإنجليزي سأختار كيفن دي بروين بسبب رؤيته، أنا متأكد أنه سيجدني في أي مكان ويمرر لي الكرة، هو لاعب رائع وفريقه رائع بالكامل".

صلاح ودي دبروين سبق أن تزاملا في تشيلسي ولكن لم يحصل كلاهما على الفرصة للعب قبل أن يرحلا عن الدوري الإنجليزي يعودان بعد ذلك للتألق مع فريقين مختلفين.

وشدد "دومينيك سوبوسلاي يسدد الكرة بقوة لا تصدق، ربما لاعب واحد فقط في حياتي يفعل ذلك وهو دروجبا، لقد انضممت لتشيلسي وجاء بعدي بستة أشهر وكانت تسديدته جنونية وأيضا سوبوسلاي لا يصدق".

وأتم "سوبوسلاي بدأ بشكل جيد جدا مع الفريق ولكن لا أريد أن أضع الضغط عليه وأريده فقط أن يستمتع بكرة القدم ويقدم نفسه بشكل جيد ويستمر على ذلك فقط وأرى جماهير ليفربول يتوقعون الكثير منه".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.