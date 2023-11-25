مؤتمر مدرب أبو سليم: لا يوجد ما نخسره ضد الزمالك.. وهذه كلمة سر فريقي

قال شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي إن فريقه لا يوجد لديه ما يخسره ضد الزمالك وسيخوض المباراة بروح انتصارية.

ويستضيف الزمالك منافسه أبو سليم غدا الأحد في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أبو سليم وسوار كويا وساجرادا.

وقال مدرب أبو سليم في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "الزمالك فريق كبير ولديه خبرات، في حين يمتلك فريق أبو سليم الطموح من أجل التأهل للدور التالي".

وتابع الخطوي قائلا:"لا يوجد لدينا ما نخسره، ونخوض كل مباراة من أجل الفوز، ولا نقلل من حجم الزمالك أو أي فريق منافس في المجموعة".

وأضاف المدير الفني قائلا:" فريق أبو سليم يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وكلمة السر في الفريق هي روح المجموعة وستجدون فريق مختلف يخوض المباريات بروح انتصارية في اللقاء، وسبق وتخطينا الأولمبي الباجي وكمبالا سيتي في الدورين السابقين بالبطولة".

وشدد شكري الخطوي على أن فريقه لن يخوض مباراة الزمالك للدفاع والحصول على نقطة، ولكن سيلعب مباراة بروح انتصارية لتحقيق الفوز، بالرغم من أن الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف المدير الفني أنه درس فريق الزمالك، والمنافس فريق كبير يمرض ولا يموت، وتابعنا مباراة بيراميدز الأخيرة للزمالك والفريق استطاع العودة 3 مرات في المباراة الأخيرة".

واختتم الخطوي حديثه قائلا:" فريق أبو سليم لا يوجد لديه قاعدة جماهيرية ولكن الفريق خاض مباريات من قبل أمام فرق جماهيرية، وقد يكون الحضور الجماهيري في لقاء الزمالك عامل ضغط على المنافس ونتمتى أن يستمتع الجميع بالمباراة وتخرج بصورة مشرفة تليق بالكرة الأفريقية والعربية، وأن يتأهل الزمالك وأبو سليم للدور التالي".