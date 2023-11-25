مؤتمر لاعب أبو سليم: الزمالك يفتقد للكثير من اللاعبين.. وسبق أن لعبنا مباريات كبيرة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

فريق أبو سليم

يرى حسام العباني لاعب فريق أبو سليم الليبي أن الزمالك سيكون تحت ضغوطات أكبر خلال مواجهة الفريقين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم غدا الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال العباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباران: "نسعى لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك ولا نعاني من الضغوطات مثل المنافس الذي يفتقد لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين في المباراة".

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وتابع "الضغوطات ستكون أكثر على لاعبي الزمالك ونحن سبق أن خضنا مباريات كبيرة ضد فرق مثل مازيمبي والأولمبي الباجي وكامبالا سيتي في الأدوار السابقة للبطولة".

ويشارك أبو سليم في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بينما حقق الزمالك اللقب مرة واحدة في تاريخه عام 2019.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على أرتسا سولار الجيبوتي، بينما تأهل أبو سليم على حساب كامبالا سيتي.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية أبو سليم حسام العباني
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