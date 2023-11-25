مؤتمر عمر جابر: نريد المنافسة على لقب الكونفدرالية.. وتعلمنا مما حدث ضد أرتا سولار

قال عمر جابر لاعب الزمالك إن فريقه يخوض منافسات الكونفدرالية من أجل محاولة الظفر باللقب محذرا ناديه من تكرار ما حدث في الدور السابق ضد أرتا سولار.

عمر جابر النادي : الزمالك الزمالك

ويستضيف الزمالك منافسه أبو سليم غدا الأحد في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أبو سليم وسوار كويا وساجرادا.

وتحدث عمر جابر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "البدايات مهمة جداً للفريق، ونتطلع للمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية، وهناك تركيز من الجميع قبل مباراة الغد أمام بطل ليبيا".

وأضاف "الزمالك يخوض كل بطولة من أجل المنافسة على اللقب، وجميع لاعبي الفريق يشعرون بالمسؤولية، وهناك أكثر من لاعب يشارك في البطولة الأفريقية لأول مرة ولكن الجميع تعود على الأجواء سريعاً داخل النادي".

وتابع "الزمالك تعلم من مباراة أرتا سولار في الدور السابق للبطولة، ولابد من احترام جميع المنافسين وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة الحالية، من أجل الفوز في المباريات المقبلة".

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا: "الزمالك يتطلع لحسم التأهل مبكراً لدور الثمانية، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل المنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير".

وكان الزمالك خسر في الدور السابق أمام أرتا سولار بهدفين دون رد ذهابا قبل أن ينتصر إيابا بأربعة أهداف لهدف ليتأهل إلى مرحلة المجموعات.