مؤتمر معتمد جمال: لا يوجد أي مجال لتقديم الهدايا.. نريد بداية قوية ضد أبو سليم

شدد معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك أنه لا يوجد أي مجال للهدايا في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية مؤكدا أنه يجب التأكد من الفوز على أبو سليم.

ويستضيف الزمالك منافسه أبو سليم غدا الأحد في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

وتحدث معتمد جمال في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "نتطلع لأن تكون بداية الزمالك قوية في البطولة، خاصة وأن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وقال معتمد جمال :" نعاني من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

وتابع مدرب الزمالك حديثه "المنافس فريق حديث العهد في البطولة الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية".

وتحدث عن المنافسين في المجموعة قائلا: "يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف "الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أبو سليم وسوار كويا وساجرادا.