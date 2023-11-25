مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات القارية والأوروبية عقب نهاية التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وفي دوري أبطال إفريقيا سيواجه الأهلي منافسه ميدياما في الجولة الأولى في التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

ويواجه الترجي مواطنه النجم الساحلي في دربي تونسي إفيرقي في السادسة مسء عبر القناة ذاتها.

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وفي الدوري الإنجليزي يستضيف مانشستر سيتي منافسه ليفربول في الثانية والنصف ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي نيوكاسل مع تشيلسي في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر القناة ذاتها يلتقي برينتفورد مع أرسنال في السابعة والنصف مساء.

ويلتقي رايو فاليكانو مع برؤشلونة في الثالثة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي الدوري الإيطالي سيواجه ميلان منافسه فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

أما في الدوري السعودي فسيواجه الحزم منافسه الهلال في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

كما يلتقي أهلي جدة مع الشباب في الثامنة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

ويواجه إنتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش منافسه شتوتجارت في الدوري الألماني في السابعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

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ليفربول مانشستر سيتي الأهلي
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