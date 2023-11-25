Gaming - تعرف على أندية بطاقات "الأيكون" في حدث Thunderstruck

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 01:33

كتب : FilGoal

Thunderstruck

أصدرت EA Sports الحدث الجديد والذي أطلق عليه Thunderstruck ويستمر لمدة أسبوع، ويرتبط بنتائج الفرق في الواقع.

تعرف على قائمة الأسماء والتي تنوعت بين "إيكونز" ولاعبين حاليين من هنـــــــــــــــا.

كيف تتم ترقية لاعبي Thunderstruck العاديين؟

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ترقية طاقة واحد حال حقق النادي فوزا واحدا في المباريات الأربعة المقبلة.

ترقية أسلوب لعب عادية حال حقق النادي فوزين في المباريات الأربعة المقبلة.

ترقية طاقة إضافية حقق النادي ثلاث انتصارات في المباريات الأربعة المقبلة.

وكيف تتم ترقية أيقونات Thunderstruck؟

ترقية طاقة واحد حال حقق النادي فوزا واحدا في المباريات الأربعة المقبلة.

ترقية أسلوب لعب عادية حال حقق النادي ثلاث انتصارات في المباريات الأربعة المقبلة.

وبإمكانكم متابعة فرص تطور اللاعبين من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

إذا كيف يمكنك معرفة إلى أي نتائج سيتطور الأيكون الخاص بك وفقا لفريقه؟

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FilGoal.com يستعرض لكم قائمة اللاعبين بحسب الفرق وجاءت كالتالي:

يوان كرويف – أياكس

رونالدينيو – باريس سان جيرمان

جيرد مولر – بايرن ميونيخ

فرينك بوشكاش – ريال مدريد

تيري هنري – أرسنال

كافو – روما

أليساندرو نيستا – ميلان

ريكاردو كاكا – ميلان

كيني دالجليش - ليفربول

لويس فيجو – برشلونة

إريك كانتونا – مانشستر يونايتد

إدوين فان دير سار – مانشستر يونايتد

بول سكولز – مانشستر يونايتد

روبير بيريز – أولمييك مارسيليا

تشابي ألونسو – ريال مدريد

فيفا 24 Thunderstruck ea 24
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