Gaming - تعرف على حدث EA FC 24 الجديد Thunderstruck
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 20:42
كتب : FilGoal
أعلنت شركة EA Sports اليوم الجمعة عن بداية حدث جديد يسمى Thunderstruck يضم لاعبين Icons وحاليين.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
ويرتبط تطوير اللاعبين في اللعبة بتحقيق فرقهم للانتصارات خلال خوضهم للمباريات الأربعة المقبلة.
كيف تتم ترقية لاعبي Thunderstruck العاديين؟
ترقية طاقة واحد حال حقق النادي فوزا واحدا في المباريات الأربعة المقبلة.
ترقية أسلوب لعب عادية حال حقق النادي فوزين في المباريات الأربعة المقبلة.
ترقية طاقة إضافية حقق النادي ثلاث انتصارات في المباريات الأربعة المقبلة.
كيف تتم ترقية أيقونات Thunderstruck؟
ترقية طاقة واحد حال حقق النادي فوزا واحدا في المباريات الأربعة المقبلة.
ترقية أسلوب لعب عادية حال حقق النادي ثلاث انتصارات في المباريات الأربعة المقبلة.
وأبرز اللاعبين الحاليين هم:
فينيسيوس جونيور 90
برناردو سيلفا 90
كاتوتو 90
نيمار 90
أما أبرز اللاعبين الـIcons هم:
رونالدينيو 94
يوهان كرويف 94
فيرينك بوشكاش 93
جيرد مولر 93