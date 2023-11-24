Gaming - تعرف على حدث EA FC 24 الجديد Thunderstruck

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

صورة من لحظة بداية لعبة EA Sports FC 24

أعلنت شركة EA Sports اليوم الجمعة عن بداية حدث جديد يسمى Thunderstruck يضم لاعبين Icons وحاليين.

ويرتبط تطوير اللاعبين في اللعبة بتحقيق فرقهم للانتصارات خلال خوضهم للمباريات الأربعة المقبلة.

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كيف تتم ترقية لاعبي Thunderstruck العاديين؟

ترقية طاقة واحد حال حقق النادي فوزا واحدا في المباريات الأربعة المقبلة.

ترقية أسلوب لعب عادية حال حقق النادي فوزين في المباريات الأربعة المقبلة.

ترقية طاقة إضافية حقق النادي ثلاث انتصارات في المباريات الأربعة المقبلة.

كيف تتم ترقية أيقونات Thunderstruck؟

ترقية طاقة واحد حال حقق النادي فوزا واحدا في المباريات الأربعة المقبلة.

ترقية أسلوب لعب عادية حال حقق النادي ثلاث انتصارات في المباريات الأربعة المقبلة.

وأبرز اللاعبين الحاليين هم:

فينيسيوس جونيور 90

برناردو سيلفا 90

كاتوتو 90

نيمار 90

أما أبرز اللاعبين الـIcons هم:

رونالدينيو 94

يوهان كرويف 94

فيرينك بوشكاش 93

جيرد مولر 93

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