مجموعة الأهلي - بن غيث: هذا الفارق بين بلوزداد والرجاء.. ودرفالو: كنا أذكياء أمام يانج أفريكانز

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 01:14

كتب : FilGoal

عبد الرؤوف بن غيث - شباب بلوزداد

كشف عبد الرؤوف بن غيث لاعب شباب بلوزداد الجزائري الفارق بين تجربته مع الفريق والرجاء المغربي.

وانتصر شباب بلوزداد بنتيجة 3-0 على يانج أفريكانز التنزاني في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بن غيث عبر بي إن سبورتس: "الفارق بين اللعب مع بلوزداد والرجاء؟ شباب بلوزداد أعطاني الثقة الكاملة، وهو ما لم أحصل عليه في الرجاء لأن الخيارات كانت كثيرة للمدير الفني حينها".

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وأتم "في بلوزداد أعطوني الثقة واسترجعها مع الوقت وأشكرهم على الثقة وأتمنى إسعاد الجماهير".

ومن جانبه قال أسامة درفالو أيضا عبر بي إن سبورتس: "عازمون على تشريف الوطن والجماهير".

وتابع "المنافس معروف ووصل لنهائي الكونفدرالية الموسم الماضي، ويعرف كيفية التمركز والحفاظ على الكرة".

وخسر يانج أفريكانز نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأتم "كنا أذكياء وعازمين على الفوز باللقاء وهو ما تحقق".

وافتتح بن غيث اللقاء بهدف الأول في الدقيقة العاشرة، فيما صنع درفالو الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.

وتصدر بلوزداد الترتيب برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت قبل لقاء الأهلي وميدياما الغاني اليوم السبت في التاسعة مساءً.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث أسامة درفالو
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