هدف ديمبيلي الأول وخطأ دوناروما يتصدران قمة الـ 7 أهداف بين باريس سان جيرمان وموناكو

سحق باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بنتيجة 5-2 في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وشهد اللقاء قبل بدايته تكريم كيليان مبابي من رابطة الدوري بجائزة "أفضل هداف" المستحدثة لمتصدر ترتيب هداف الدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وتقدم موناكو مبكرا في الدقيقة 14 عن طريق البرازيلي فاندرسون لكن الهدف ألغي بداعي التسلل عقب مطالعة تقنية الفيديو.

وسجل جونكالو راموس الهدف الأول له مع باريس بعد تفعيل بند شراءه من بنفيكا بشكل نهائي في الدقيقة 18 مستغلا سقوط الكرة من يد الحارس بعد تسديدة عثمان ديميبلي.

واستغل الياباني تاكومي مينامينو خطأ فادحا من جانلويجي دوناروما بعد تمريرة أرضية خاطئة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

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🤯 ماذا فعلت يا دوناروما؟!!



🧤 خطأ فادح من حارس باريس سان جيرمان يُهدي موناكو هدف التعديل#الدوري_الفرنسي | #باريس_موناكو#Ligue1UberEats pic.twitter.com/zK9u7zl3az — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023

وتقدم أصحاب الأرض مجددا بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء ورفع رصيده لـ 14 هدفا بفارق الضعف عن أقرب منافسيه في صراع الهدافين الذي يتصدره.

وفي الشوط الثاني سجل ديميبلي أول أهدافه بقميص باريس في الدقيقة 70 بتسديدة قوية في الزاوية القريبة للحارس.

هدف جاء بعد 15 مباراة اكتفى فيها بصناعة 4 أهداف فقط في جميع المسابقات.

وبعد دقيقتين سجل البرتغالي فيتينيا الهدف الرابع من صناعة كيليان مبابي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وحاول فلوران بالوجان تقليص الفارق في الدقيقة 75، وسجل الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع عزز راندال كولو مواني من تقدم باريس بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 30 نقطة ضمن بها الصدارة بعدما حقق الفوز السادس تواليا وبفارق 4 نقاط عن نيس الوصيف.

فيما تلقى موناكو هزيمته الثالثة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث.