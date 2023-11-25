هدف ديمبيلي الأول وخطأ دوناروما يتصدران قمة الـ 7 أهداف بين باريس سان جيرمان وموناكو

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 00:54

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي.

سحق باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بنتيجة 5-2 في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وشهد اللقاء قبل بدايته تكريم كيليان مبابي من رابطة الدوري بجائزة "أفضل هداف" المستحدثة لمتصدر ترتيب هداف الدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وتقدم موناكو مبكرا في الدقيقة 14 عن طريق البرازيلي فاندرسون لكن الهدف ألغي بداعي التسلل عقب مطالعة تقنية الفيديو.

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وسجل جونكالو راموس الهدف الأول له مع باريس بعد تفعيل بند شراءه من بنفيكا بشكل نهائي في الدقيقة 18 مستغلا سقوط الكرة من يد الحارس بعد تسديدة عثمان ديميبلي.

واستغل الياباني تاكومي مينامينو خطأ فادحا من جانلويجي دوناروما بعد تمريرة أرضية خاطئة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وتقدم أصحاب الأرض مجددا بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء ورفع رصيده لـ 14 هدفا بفارق الضعف عن أقرب منافسيه في صراع الهدافين الذي يتصدره.

وفي الشوط الثاني سجل ديميبلي أول أهدافه بقميص باريس في الدقيقة 70 بتسديدة قوية في الزاوية القريبة للحارس.

هدف جاء بعد 15 مباراة اكتفى فيها بصناعة 4 أهداف فقط في جميع المسابقات.

وبعد دقيقتين سجل البرتغالي فيتينيا الهدف الرابع من صناعة كيليان مبابي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وحاول فلوران بالوجان تقليص الفارق في الدقيقة 75، وسجل الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع عزز راندال كولو مواني من تقدم باريس بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 30 نقطة ضمن بها الصدارة بعدما حقق الفوز السادس تواليا وبفارق 4 نقاط عن نيس الوصيف.

فيما تلقى موناكو هزيمته الثالثة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث.

موناكو باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الدوري الفرنسي
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