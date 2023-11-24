ينافس عليها مصطفى محمد.. تكريم خاص لـ مبابي قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تلقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تكريما خاصا قبل بداية لقاء الفريق مع موناكو في افتتاح الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء ضيفه موناكو في قمة مباريات الجولة.

وظهر مبابي رفقة بيدرو باوليتا هداف الفريق السابق مع قميص مختلف لباريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
Gaming – بينهم مبابي ورونالدو.. طرح أفضل 18 لاعبا في EA FC 24 في اللعبة Gaming – يحتاج 220 لاعبا ويكلف 4 ملايين كوين.. تفاصيل تحدي مبابي في EA FC 24 مبابي يرد على انتقاد لويس إنريكي رودريجو: أريد اللعب مع مبابي.. وهذا موقفي من الانتقال للدوري الإنجليزي

ويحمل القميص شعارين، الأول على الكتف الأيمن والثاني فوق اسم اللاعب وكُتب عليهما "S1" في الإشارة لكونه "أفضل هداف".

وقررت رابطة الدوري الفرنسي تسليط الضوء على صراع ترتيب الهدافين في المسابقة بوضع شعار على قميص هداف المسابقة، ويتغير مع تغيير الهداف.

وبدأت الرابطة التكريم بدءا من الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

Image

ولا يبدو أن مبابي سيتخلى عن الجائزة قريبا حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا قبل انطلاق المباراة.

ويأتي من بعده أكور أدامز لاعب مونبييليه برصيد 7 أهداف ثم مصطفى محمد مهاجم نانت في المركز الثالث بترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.

وقبل المباراة أيضا تسلم الهداف البالغ 24 عاما جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الفرنسي.

ويرتدي مبابي شارة قيادة باريس سان جيرمان في غياب ماركينيوس.

كيليان مبابي الدوري الفرنسي باوليتا
نرشح لكم
جاكسون: لم أمتلك قميص رونالدو بسبب الفقر لكن لجأت لطريقة لأقتنيه مؤتمر تين هاج عن المشاكل مع فاران.. وموقف المصابين من المشاركة ضد إيفرتون مؤتمر كلوب عن مدح صلاح.. وسر التفاهم مع نونيز مؤتمر تشافي عن خسارة جافي.. ورده "بـ العربية" على انتقال جوندوجان للـ دوري السعودي مؤتمر جوارديولا: كلوب يجعلني مدربا أفضل.. وهذا الأمر قد يجعلني أفكر في مستقبلي مع سيتي حوار – صلاح يتحدث عن تحسن ليفربول بسبب سيتي.. القيادة وسبب التفاهم مع نونيز آس: تعليق جديد من وكيلة هالاند عن احتمالية انتقاله لـ ريال مدريد تقرير: بعد إصابة رودريجو.. ريال مدريد لن يجبره على اللعب ضد قادش
أخر الأخبار
Gaming - محمد طارق يواصل المنافسة في بطولة العالم لـ كلاش رويال 13 ثاتيه | Gamers
أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يضرب يانج أفريكانز بثلاثية في ليلة دعم فلسطين 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
ينافس عليها مصطفى محمد.. تكريم خاص لـ مبابي قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
من برلمان جاوتشو.. تكريم خاص لـ لويس سواريز في البرازيل ساعة | أمريكا
قائمة الأهلي - غياب معلول وموديست وكريستو أمام ميدياما ساعة | الكرة الإفريقية
رائعة رونالدو رقم 15 تزين فوز النصر على الأخدود ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب ميدياما: لدي أسراري للفوز على الأهلي.. وأتمنى أن تملأ جماهيره الملعب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات