ينافس عليها مصطفى محمد.. تكريم خاص لـ مبابي قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

تلقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تكريما خاصا قبل بداية لقاء الفريق مع موناكو في افتتاح الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء ضيفه موناكو في قمة مباريات الجولة.

وظهر مبابي رفقة بيدرو باوليتا هداف الفريق السابق مع قميص مختلف لباريس سان جيرمان.

ويحمل القميص شعارين، الأول على الكتف الأيمن والثاني فوق اسم اللاعب وكُتب عليهما "S1" في الإشارة لكونه "أفضل هداف".

⚽️ @KMbappe سيحمل هذا المساء على قميصه شارة 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗨𝗥، مكافأة لمتصدر ترتيب الهدافين، من يدي بيدرو ميغيل باوليتا! ❤️💙#TopScoreur | #S1 pic.twitter.com/4phOYOzRPq — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) November 24, 2023

وقررت رابطة الدوري الفرنسي تسليط الضوء على صراع ترتيب الهدافين في المسابقة بوضع شعار على قميص هداف المسابقة، ويتغير مع تغيير الهداف.

⏳ Des décennies de compétition acharnée entre buteurs ⌛️ 🇫🇷 Un nouveau titre à la hauteur de cette quête 🏆 ✍️ Un badge unique designé par @TyrsaMisu 👨‍🎨 #S1 #TopScoreur pic.twitter.com/YOoAoVvkZO — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 23, 2023

وبدأت الرابطة التكريم بدءا من الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

ولا يبدو أن مبابي سيتخلى عن الجائزة قريبا حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا قبل انطلاق المباراة.

ويأتي من بعده أكور أدامز لاعب مونبييليه برصيد 7 أهداف ثم مصطفى محمد مهاجم نانت في المركز الثالث بترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.

وقبل المباراة أيضا تسلم الهداف البالغ 24 عاما جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الفرنسي.

ويرتدي مبابي شارة قيادة باريس سان جيرمان في غياب ماركينيوس.