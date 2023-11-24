أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يضرب يانج أفريكانز بثلاثية في ليلة دعم فلسطين

استهل شباب بلوزداد الجزائري مواجهات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بالفوز بنتيجة 3-0 على يانج أفريكانز التنزاني في لقاء أقيم على استاد 5 جويليه.

وتصدر بلوزداد الترتيب برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت قبل لقاء الأهلي وميدياما الغاني غدا السبت في التاسعة مساءً.

وقبل لقاء رفع جمهور الفريق الجزائري لافتة ضخمة ومن خلفها "صلاح الدين الإيوبي" وكُتب: "بإرث صلاح الدين متحدين نسترد أولى القبلتين".

video:2

وتقدم الفريق الجزائري بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، حيث استغل عبد الرؤوف بن غيث خطأ ثنائي الدفاع خلال تشتيت الكرة وأودعها في الشباك مسجلا الهدف الأول.

video:1

⚽️🥅 عبدالرحمن مزيان يعزز تقدم شباب بلوزداد قبل نهاية الشوط الأول#دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/9n140M4eAO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023

وتألق أليكسيس جيندوز حارس أصحاب الأرض في التصدي لتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها ماكسي كيبا.

حاول لاعبو الفريق التنزاني تهديد مرمى أليكسيس لكن دون خطورة.

وقبل نهاية الشوط الأول انطلق أسامة درفالو وتوغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية أودعها عبد الرحمن مزياني في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

video:3

واحتفل مزياني بهدفه برفع علم فلسطين أمام الكاميرات.

وفي الشوط الثاني حاول بلوزداد توسيع الفارق بهدف ثالث لكن دون خطورة حقيقة.

وعزز لامين جالو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء بتسديدة قوية على يمين الحارس.

وكما احتفل مزياني بهدفه الثاني، احتفل لاعبو بلوزداد بهدف فريقهم الثالث برفع علم فلسطين لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض قبل لقاء الأهلي في الجولة المقبلة.