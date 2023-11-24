قائمة الأهلي - غياب معلول وموديست وكريستو أمام ميدياما

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 22:16

كتب : أحمد الخولي

علي معلول مع أليو ديانج - الأهلي

يستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة ضد ميدياما الغاني في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com بقائمة الأهلي التي استقر عليها المدير الفني السويسري مارسيل كولر لمباراة ميدياما.

وكان FilGoal.com قد علم بخروج أنتوني موديست من القائمة بسبب آلام في العضلة الضامة.

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بينما يغيب علي معلول بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن

خارج القائمة: علي معلول - خالد عبد الفتاح - عمرو السولية - كريم وليد - محمد الضاوي "كريستو" - أنتوني موديست

وتقام المباراة غدا السبت على استاد السلام، وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

وكشف الأهلي في وقت سابق حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع للمباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا علي معلول أنتوني موديست ميدياما
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