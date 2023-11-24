مؤتمر مدرب ميدياما: لدي أسراري للفوز على الأهلي.. وأتمنى أن تملأ جماهيره الملعب

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

أوجستين إيفانز - ميدياما الغاني

أبدى إيفانز أدوتي المدير الفني لفريق ميدياما الغاني استعداده التام لمواجهة الأهلي في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في حديثه خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

وقال أدوتي عن ضغوط اللعب ضد الأهلي أمام جماهيره: "كمدير فني أود رؤية الملعب ممتلئا بجماهير الأهلي".

وأضاف "أركز على اللاعبين الذين سيشاركون واستراتيجيتنا الدفاعية وسيكون لكل لاعب أدواره وواجباته في مركزه".

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وأوضح "لدي فكرة عن خصمي الأهلي وأعرف كيف سيتعامل مع المباراة والتكتيك الذي يتبعه، وأعرف كيف نفوز بالمباراة. لدي أسراري التي أخفيها لإحباط الأهلي وضمان أننا سنعود إلى غانا بنتيجة إيجابية".

وتابع أدوتي "لا يوجد أي ضغط ولا مشكلة في اللعب على أي ملعب. لعبت مباريات كثيرة داخل غانا وخارجها وهذه هي كرة القدم، ونحن جاهزون لمواجهة الأهلي والفوز على بطل إفريقيا".

وأكمل "إنها مباراة مثل أي مباراة، 11 لاعبا ضد 11. نعرف أن أسلوب الأهلي هجومي وهذه أيضا ضمن مسؤولياتي كمدرب أن أضمن كيف نمنع الأهلي من التسجيل. أنا لم آتي لأدافع فقط فأنا أدافع لأهاجم، وأهاجم لكي أدافع. هذا هو سري".

واختتم "أنا لست هنا لأتحدث بشكل مفتوح أو أكشف عن أسراري. كل ما يمكنني قوله هو أننا جاهزون لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا. كل ما نحتاج إليه هو ضمان جاهزية اللاعبين غدا. إنها 11 ضد 11، وباحتساب المدربين تصبح 12 ضد 12".

وتقام المباراة غدا السبت على استاد السلام، وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

وكشف الأهلي في وقت سابق حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع للمباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

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