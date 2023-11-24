مران الأهلي - محاضرة من كولر في ختام الاستعدادات لمواجهة ميدياما

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان غدا السبت في التاسعة مساءً على أرضية استاد السلام.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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وسمَح الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقا لخطة الاستعداد للمباراة.

يذكر أن الاجتماع الفني أسفر عن ارتداء الأهلي لطاقمه التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.

ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر.

فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.

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