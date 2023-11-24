مدرب مازيمبي: لم أنتظر الخسارة من بيراميدز.. وخط الوسط سبب الهزيمة

أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يضرب يانج أفريكانز بثلاثية في ليلة دعم فلسطين

خبر في الجول - موديست يغيب عن الأهلي أمام ميدياما.. والكشف عن السبب